Два знака зодиака получат новости, которых ждали, к 21 сентября 2025 года
Мы находимся в разгаре мощного коридора затмений, во время которого два знака зодиака получат долгожданные новости к 21 сентября 2025 года. Коридор затмений — это время между двумя затмениями: первое произошло 7 сентября 2025 года, а следующее ожидается 21 сентября, что ознаменует начало нового этапа для каждого знака зодиака.
Однако до этого мы почувствуем сильный энергетический импульс: 18 сентября Меркурий в Весах гармонично соединится с Ураном в Близнецах. По словам астролога Хелены Хатор, именно это принесет новости, которых так ждали два знака зодиака. «Это то, что запускает всё в движение», — сказала Хатор, отметив, что сейчас идеальное время для воплощения мечты, пишет yourtango.com.
1. Рыбы
Рыбы, к 21 сентября вы получите важные новости, которых ждали в сфере работы. По словам Хатор, станет ясно, что конкретное деловое партнерство с другими людьми меняется. «Они согласны с тем, что вы предлагаете», — сказала Хатор, и это открывает неожиданные возможности, связанные с совместными ресурсами.
Сейчас отличное время взглянуть на карьеру под новым углом. Возможно, вы вдруг осознаете, что есть более умный способ решать задачи, и окружающие с радостью поддержат ваше видение. Важную роль играет нетворкинг, поэтому не игнорируйте случайные разговоры в офисной кухне или неожиданные сообщения в LinkedIn. На первый взгляд новость может показаться незначительной, но именно она станет тем самым шагом, который приведет вас туда, куда вы стремитесь.
2. Дева
Дева, вам пригодится немного оживления в личной жизни, поэтому вы будете рады узнать, что вскоре получите долгожданные новости, которые всё изменят к лучшему. Как объяснила Хатор, Венера — планета любви — входит в ваш знак 19 сентября, делая вас более привлекательными, чем когда-либо. Венера прекрасно чувствует себя в Деве, и это помогает вам проявить свои самые заботливые качества. От решения проблем в повседневности до проявления себя как отличного партнера — все это пойдет на пользу и в деловых отношениях, и в любви.
Чтобы максимально использовать этот период, вам стоит больше проявлять себя. Привычные стабильность и рутина могут мешать вам внезапно начать активно общаться и заводить новые связи. А так как вы человек довольно закрытый, внезапная социальная активность может показаться непривычной. Но если вы действительно хотите сделать 2025 год лучше, то стоит раскрыть эту сторону себя и выйти за пределы привычного — пока не закончится сезон затмений.