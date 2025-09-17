Два знака зодиака получат новости, которых ждали, к 21 сентября 2025 года

Дева, вам пригодится немного оживления в личной жизни, поэтому вы будете рады узнать, что вскоре получите долгожданные новости, которые всё изменят к лучшему. Как объяснила Хатор, Венера — планета любви — входит в ваш знак 19 сентября, делая вас более привлекательными, чем когда-либо. Венера прекрасно чувствует себя в Деве, и это помогает вам проявить свои самые заботливые качества. От решения проблем в повседневности до проявления себя как отличного партнера — все это пойдет на пользу и в деловых отношениях, и в любви.