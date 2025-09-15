Сидни Суини произвела фурор на "Эмми-2025" в платье с впечатляющим декольте и бриллиантами в 175 карат
Сидни Суини произвела фурор на красной дорожке премии «Эмми-2025», появившись в ярко-красном платье с умопомрачительными бриллиантовыми украшениями и не менее впечатляющим декольте.
Одно можно сказать наверняка: Сидни Суини всегда умеет затмить всех на красной дорожке. Для выхода к фотографам Суини выбрала платье в вишнёвом оттенке с глубоким вырезом в форме сердца, сильно утянутым корсетом, с драпировками, длинной струящейся юбкой в пол и шлейфом.
Аксессуары впечатлили не меньше: массивное колье с 120 каратами бриллиантов и подвеской-маркизом в 40 карат, серьги-капли по 30 карат и кольца с бриллиантами общей массой 25 карат. Все украшения — от Lorraine Schwartz Jewelry, общий вес бриллиантов превысил 175 карат.
Вечером Суини вышла на сцену, чтобы объявить победителя в одной из номинаций, хотя в этом году сама в список претендентов не попала. Однако актриса уже не раз была отмечена академией: в 2022 году она получила сразу две номинации — за роли в «Эйфории» и «Белом лотосе».
Сейчас актриса активно продвигает свой новый фильм Christy — биографическую картину о знаменитой боксерше Кристи Мартин, премьера которой прошла на кинофестивале в Торонто в 2025 году.
Суини рассказала о суровом тренировочном режиме при подготовке к роли: «Я тренировалась два-три раза в день, каждый день, и продолжала тренироваться уже во время съёмок, — сказала она со сцены. — Было невероятно полностью перевоплотиться в такую сильную женщину».