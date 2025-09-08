Знак зодиака, который невольно разбивает больше всего сердец

Символ этого знака — близнецы, и не зря: у них множество «лиц». То, что сегодня один из их внутренних образов считает вас привлекательным и смешным, завтра может смениться равнодушием. Близнецы часто оказываются нерешительными и уходят, как только отношения становятся сложными. И если все их внутренние «я» не придут к согласию, что вы — «тот самый человек», есть риск, что Близнецы снова разобьют чье-то сердце.