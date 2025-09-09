Иллюстративное фото.
Стиль жизни
Сегодня 08:22
Исследование показало, что латыши и русские по-разному читают книги
Латвийская национальная библиотека опубликовала результаты опросов, в ходе которых были исследованы привычки чтения жителей Латвии.
Опрос показал следующее:
- Форматы. Среди читателей Латвии по-прежнему доминируют печатные книги (57%), далее следуют электронные книги (16%) и аудиокниги (9%).
- Получение новостей. Чаще всего новости узнают на интернет-порталах (73%), затем в соцсетях (46%), по ТВ (42%), радио (22%), в печатной прессе (6%), от родных/друзей/знакомых (8%).
- Нечитающие. 31% жителей Латвии за последний год не читали и не слушали книги. Для сравнения: в 2017 году таких было 23%.
- Языки. Читают в основном на латышском (87%), русском (45%) и английском (31%) языках.
- Различия по полу. Печатные книги читают чаще женщины (68% против 45% мужчин). Электронные книги немного чаще читают мужчины (17% против 15%). Женщин-нечитающих значительно меньше (22% против 41% мужчин).
- Электронные книги и национальность. Среди респондентов русской национальности электронные книги читают заметно чаще (32% против 12% латышей). Вероятная причина — более широкий выбор таких изданий именно на русском языке.
- Количество прочитанных книг. Чаще всего за год читают 2–5 книг (29%). Только 4% читают 16–20 книг.
- Мотивация. Основная причина чтения — удовольствие и отдых (82%), далее саморазвитие (40%) и профессиональные нужды (32%).
- Значимые книги. В топ-5 среди 1009 участников опросов оказались: Библия (26 упоминаний), «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (18), «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери (15), «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма (15), «Три товарища» Эриха Марии Ремарка (14). Латышские авторы встречаются только в конце топ-10 — «Метель душ» Александра Грина и «Сказки о цветах» Анны Саксе (по 8 упоминаний).