ФОТО: в рижском квартале Kimmel выступили Sudden Lights, Амината, Донс и другие звезды латвийской музыки

Среди многочисленных гостей был и мэр Риги Виестурс Клейнбергс. Он признался, что стал слушателем Radio TEV благодаря сыну — сначала дети настаивали включать эту радиостанцию в машине, а потом он и сам привык её слушать. В своей поздравительной речи мэр отметил, что он один из тех слушателей, кто регулярно участвует в эфирах и дискуссиях с ведущими: «Вы — живое радио, которое не работает по предсказуемым шаблонам», — пояснил Клейнбергс свой выбор слушать именно эту станцию.