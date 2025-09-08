ФОТО: в рижском квартале Kimmel выступили Sudden Lights, Амината, Донс и другие звезды латвийской музыки

День рождения Radio TEV в рижском квартале Kimmel (6.09.2025)
Большим концертом с участием звезд латвийской музыки свой день рождения отметило Radio TEV. Концерт прошел в субботу, 6 сентября, в рижском квартале Kimmel.
Гостей радовали хиты популярных латвийских исполнителей почти восемь часов подряд. Кульминацией праздника стало общее пение: присутствующие вместе исполнили для радиостанции незабываемую версию песни Daudz baltu dieniņu. Начала её Мара Упмане-Холштейне из группы Astro’n’out, а затем подхватили все зрители.
На 12-летии Radio TEV выступили Интарс Бусулис, Bermudu divstūris, Astro’n’out, Амината, Carnival Youth, YŪT, Kautkaili, Citi zēni, Patrisha, Raum и Papīra lidmašīnas. До последнего момента в тайне держались имена «секретных артистов» — публику удивила группа Sudden Lights, а завершил концерт Донс, собравший бурные овации исполнением своих главных хитов.
Среди многочисленных гостей был и мэр Риги Виестурс Клейнбергс. Он признался, что стал слушателем Radio TEV благодаря сыну — сначала дети настаивали включать эту радиостанцию в машине, а потом он и сам привык её слушать. В своей поздравительной речи мэр отметил, что он один из тех слушателей, кто регулярно участвует в эфирах и дискуссиях с ведущими: «Вы — живое радио, которое не работает по предсказуемым шаблонам», — пояснил Клейнбергс свой выбор слушать именно эту станцию.
Radio TEV выходит в эфир с 1 сентября 2013 года. Изначально это была небольшая радиостанция в Валмиере, но за несколько лет она стала доступна на большей части Латвии.