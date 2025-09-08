ФОТО: в Лиепае фанатов порадовал Интарс Бусулис вместе с Abonementa orķestris и Baltic Groove Orchestra

Концерт Интарса Бусулиса в Лиепае вместе с Abonementa orķestris и Baltic Groove Orchestra
30 августа в творческом квартале Tipogrāfija в Лиепае состоялся заключительный летний концерт, который собрал более 800 зрителей. Перед выступлением Интарса Бусулиса публику разогрела группа Eridana, а затем слушателей порадовал сам Бусулис в сопровождении Abonementa orķestris и Baltic Groove Orchestra.
«Мы очень рады завершить этот летний сезон открытых концертов именно в Лиепае, да еще и в таком большом составе вместе с Abonementa orķestris и Baltic Groove Orchestra. Лиепая всегда дарит мощный ветер любви к музыке, который можно увидеть и почувствовать в глазах зрителей. Говорят, что в любом процессе и событии самое главное — начало и конец. Для лета это был по-настоящему красивый финал», — рассказал Интарс Бусулис о прошедшем событии.
Хозяева квартала Tipogrāfija признали, что это было красивое и эмоционально насыщенное завершение сезона. Они поблагодарили зрителей за отзывчивость и выразили надежду, что сентябрь подарит еще несколько теплых дней бабьего лета, чтобы насладиться концертами под открытым небом. А совсем скоро стартует осенний концертный календарь, который пройдет уже в помещениях, создавая более уютную и камерную атмосферу.