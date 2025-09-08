ФОТО: в Лиепае фанатов порадовал Интарс Бусулис вместе с Abonementa orķestris и Baltic Groove Orchestra

«Мы очень рады завершить этот летний сезон открытых концертов именно в Лиепае, да еще и в таком большом составе вместе с Abonementa orķestris и Baltic Groove Orchestra. Лиепая всегда дарит мощный ветер любви к музыке, который можно увидеть и почувствовать в глазах зрителей. Говорят, что в любом процессе и событии самое главное — начало и конец. Для лета это был по-настоящему красивый финал», — рассказал Интарс Бусулис о прошедшем событии.