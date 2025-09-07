ЕС запретил ключевой ингредиент гель-лаков: мастера маникюра в панике
Европейский союз с 1 сентября запретил использование ключевого химиката TPO в гелевых маникюрах из-за опасений по поводу его токсичности, что может вызвать значительные изменения в индустрии красоты.
Гелевые маникюры стали популярны благодаря стойкости, устойчивости к сколам и блеску, сохраняющемуся при работе, тренировках и повседневной жизни. Однако с 1 сентября 2025 года Европейский союз (ЕС) запретил ключевой химикат для многих гелей, вызвав обеспокоенность у салонов и потребителей. Впрочем, как отмечают специалисты, полностью заменить TPO в ближайшее время будет сложно. Некоторые производители уже разрабатывают новые формулы на основе других фотополимеризаторов, но они менее стабильны и дороже.
Запрещенный компонент — триметилбензоил дифенилфосфин оксид (TPO), фотоинициатор, который под УФ или LED-лампами быстро затвердевает гель и придает ему стеклянный блеск. TPO ускоряет полимеризацию до 60–90 секунд, делая маникюр эффективным и долговечным. TPO используется не только в гель-лаках, но и в некоторых материалах для наращивания ногтей, а также в строительных гелях и композитах.
Запрет основан на исследованиях, в основном на животных, связывающих TPO с репродуктивным вредом, включая проблемы с фертильностью. ЕС классифицировал TPO как вещество категории 1B — канцерогенное, мутагенное или репротоксичное (CMR), что требует полного запрета на использование и продажу в косметике. Запрет касается как новых продуктов, так и существующих запасов, поэтому салоны в 27 странах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии должны немедленно прекратить использование и утилизировать остатки.
ЕС действует по принципу предосторожности, несмотря на ограниченные данные о воздействии на человека. По словам профессора Кармен Марсит из Университета Эмори, классификация основана на животных исследованиях, где выявлены изменения в фертильности, воздействие на тестикулы и сперму, а также снижение веса плода. Однако уровни воздействия в этих исследованиях выше, чем у человека, и люди обычно подвергаются воздействию смеси химикатов, что может увеличить риски.
Запрет серьезно повлиял на салоны и производителей в Европе. Салоны должны немедленно прекратить использование гелей с TPO, а производители ищут альтернативы, некоторые бренды уже начали переходить на них. Не все поддерживают запрет. Например, бельгийский дистрибьютор ASAP Nails and Beauty Supply запустил сайт протеста, на котором говорит об отсутствии доказательств опасности для человека и предупреждая о серьезном экономическом ущербе малому бизнесу.