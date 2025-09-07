ЕС запретил ключевой ингредиент гель-лаков: мастера маникюра в панике

ЕС действует по принципу предосторожности, несмотря на ограниченные данные о воздействии на человека. По словам профессора Кармен Марсит из Университета Эмори, классификация основана на животных исследованиях, где выявлены изменения в фертильности, воздействие на тестикулы и сперму, а также снижение веса плода. Однако уровни воздействия в этих исследованиях выше, чем у человека, и люди обычно подвергаются воздействию смеси химикатов, что может увеличить риски.