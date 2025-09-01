Бабочки в животе на пороге 60-летия: женившийся год назад совладелец Pica Lulū влюблен, как мальчишка

«Трудно сказать, как бы всё развивалось, если бы не сон. Я видел мёртвую рыбу, и этот сон был настолько ярким, что я не мог его забыть. Я загуглил, что это значит. Там были разные объяснения, но одно предложение показалось мне особенно значимым: мёртвая рыба во сне означает, что что-то появится в твоей жизни — если ты этого не схватишь, оно исчезнет навсегда», — вспоминает Элмар. Ему показалось, что это знак бороться за эту женщину и не упустить шанс, поэтому он долго не медлил с предложением.