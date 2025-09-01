Бабочки в животе на пороге 60-летия: женившийся год назад совладелец Pica Lulū влюблен, как мальчишка
Известный шеф-повар и предприниматель, совладелец Pica Lulū Элмар Таннис, которому этой осенью исполнится 60 лет, по-прежнему влюблен в свою супругу Илону Танне. Их история любви заставляет поверить, что даже на пороге 60 лет можно жить с бабочками в животе.
Этим летом, в конце июля, исполнился год с того момента, как Элмар Таннис женился на Илоне на сказочно красивой церемонии и с торжествами, словно в голливудском фильме. Он сам назвал свою Илону «самой красивой невестой в мире».
Так же, как у Илоны, у Элмара это второй брак. 1 октября Таннису исполнится 60 лет. У обоих уже выросли дети, и теперь у Элмара и Илоны есть возможность жить для себя и друг для друга. Видя, насколько гармонично и счастливо смотрятся Илона и Элмар Таннисы рядом, они невольно стали источником вдохновения для многих людей, доказывая, что чувство влюбленности, проявление нежных чувств и истинное счастье вместе можно испытывать не только в молодости.
Недавно Элмар и его жена Илона снова поделились историей своего знакомства. Оно произошло случайно в Лигатне, и у Элмара с первого момента возник «тот самый клик». Сначала их разговоры проходили через социальные сети, а затем события ускорил телефон, который случайно сработал в кармане и включил видеозвонок.
«Трудно сказать, как бы всё развивалось, если бы не сон. Я видел мёртвую рыбу, и этот сон был настолько ярким, что я не мог его забыть. Я загуглил, что это значит. Там были разные объяснения, но одно предложение показалось мне особенно значимым: мёртвая рыба во сне означает, что что-то появится в твоей жизни — если ты этого не схватишь, оно исчезнет навсегда», — вспоминает Элмар. Ему показалось, что это знак бороться за эту женщину и не упустить шанс, поэтому он долго не медлил с предложением.