Три знака зодиака, которым не стоит заводить домашних животных
Домашние питомцы требуют внимания, заботы и душевного тепла. Но не каждый знак зодиака готов взять на себя такую ответственность. Астрологи выделяют три знака, которым стоит дважды подумать, прежде чем приносить пушистого (или другого) друга домой.
♊ Близнецы
Близнецы непостоянны: сегодня им кажется, что котёнок — это центр вселенной, а завтра они могут забыть его накормить. Эти люди легко загораются новыми идеями, но также быстро теряют интерес. Для питомца же нужен стабильный уход, поэтому Близнецы рискуют утомиться от рутины и переложить заботу на других.
♐ Стрелец
Свобода для Стрельца важнее всего. Они любят путешествовать, менять обстановку, быть вне дома. Но животное требует присутствия хозяина рядом. Если Стрелец возьмёт собаку или кошку, велик шанс, что питомец будет страдать от одиночества или оказываться на попечении родственников и соседей.
♒ Водолей
Водолеи обожают всё необычное и могут выбрать экзотическое животное — не задумываясь, смогут ли они обеспечить ему должные условия. Их независимость и склонность к экспериментам иногда оборачиваются проблемой: питомец превращается скорее в объект любопытства, чем в члена семьи.