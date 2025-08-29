Три знака зодиака, которым не стоит заводить домашних животных

Близнецы непостоянны: сегодня им кажется, что котёнок — это центр вселенной, а завтра они могут забыть его накормить. Эти люди легко загораются новыми идеями, но также быстро теряют интерес. Для питомца же нужен стабильный уход, поэтому Близнецы рискуют утомиться от рутины и переложить заботу на других.