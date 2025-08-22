Франция - вторая в мире страна по числу ресторанов McDonald’s. Но один регион от них полностью отказался

В 1979 году в Франции открылся первый ресторан McDonald’s — произошло это в Страсбурге. Восторг французов по поводу этого нового модного заведения превзошёл ожидания американской компании. Настолько, что всего за 30 лет в стране открылось более 1 000 ресторанов. Сегодня во Франции их насчитывается более 1 600. Но есть один регион, где их нет вообще — Корсика.