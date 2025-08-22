Франция - вторая в мире страна по числу ресторанов McDonald’s. Но один регион от них полностью отказался
Во Франции представлено множество сетей быстрого питания, таких как Burger King, KFC, Quick и, конечно же, McDonald’s. Последний является одним из самых любимых французами, причем настолько, что Франция — вторая страна в мире по количеству ресторанов McDonald’s, уступая только США. Однако один регион по-прежнему сопротивляется захватчику.
В 1979 году в Франции открылся первый ресторан McDonald’s — произошло это в Страсбурге. Восторг французов по поводу этого нового модного заведения превзошёл ожидания американской компании. Настолько, что всего за 30 лет в стране открылось более 1 000 ресторанов. Сегодня во Франции их насчитывается более 1 600. Но есть один регион, где их нет вообще — Корсика.
Корсиканцы известны своим патриотизмом и гастрономическими традициями, и они не готовы идти на уступки. Корсика — регион, где ценятся короткие цепочки поставок, сезонность и местные продукты. Убедить этот регион принять McDonald’s — задача непростая. Но это не единственная причина. Корсика — остров, изолированный от остальной Франции. Организация поставок на остров обошлась бы американской сети на 30% дороже.
Кроме того, Корсика сильно зависит от туризма. Запасы продуктов было бы сложно планировать, особенно учитывая колебания числа туристов с июля по ноябрь.
