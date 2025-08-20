ФОТО: известные в обществе люди пришли на организованный Lidl Latvija "Фасолевый бал"

«Мы осознаём, что розничная торговля играет важную роль в укреплении здоровья общества, и активно работаем над тем, чтобы поддерживать наших клиентов в принятии информированных, устойчивых и полезных для здоровья решений в питании. Кроме того, такие выборы влияют не только на самочувствие и качество жизни людей, но и на наше общее будущее и экологическую устойчивость», — подчеркнула во время мероприятия Антра Бирзуле, руководитель Отдела корпоративной социальной ответственности Lidl Latvija.