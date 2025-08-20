ФОТО: известные в обществе люди пришли на организованный Lidl Latvija "Фасолевый бал"

Известные в обществе люди на "Фасолевом балу" (19.08.2025)
19 августа в Kimmel kvartāls прошел "Фасолевый бал", организованный Lidl Latvija.
19 августа в Kimmel kvartāls прошел "Фасолевый бал", организованный Lidl Latvija как часть образовательной инициативы "Прислушайся ко вкусу ответственно!". Мероприятие было посвящено значению бобовых в питании, предоставив гостям возможность в познавательной и развлекательной форме узнать, как фасоль и другие бобовые помогают формировать более здоровые и экологически устойчивые пищевые привычки.
Вечером инфлюенсеры и известные в обществе личности наслаждались юмором импровизационного театра DIVAS, участвовали в викторинах и творческих активностях, а также получили практические советы от специалиста по питанию Лиене Сондоре о том, как легко и вкусно включать бобовые в повседневное меню. Дополнительно особый кулинарный мастер-класс провёл шеф-повар Элмар Таннис, демонстрируя различные вкусные блюда с фасолью и вдохновляя гостей попробовать приготовить их и у себя дома.
«Мы осознаём, что розничная торговля играет важную роль в укреплении здоровья общества, и активно работаем над тем, чтобы поддерживать наших клиентов в принятии информированных, устойчивых и полезных для здоровья решений в питании. Кроме того, такие выборы влияют не только на самочувствие и качество жизни людей, но и на наше общее будущее и экологическую устойчивость», — подчеркнула во время мероприятия Антра Бирзуле, руководитель Отдела корпоративной социальной ответственности Lidl Latvija.
В рамках долгосрочной стратегии Lidl во всех странах своей деятельности постепенно внедряет принципы «Планетарного здорового питания», обязуясь к 2030 году увеличить долю продуктов растительного происхождения на 20%. Особое внимание уделяется цельнозерновым, фруктам, овощам и ценным растительным белкам, одновременно снижая воздействие на окружающую среду и способствуя более устойчивым цепочкам поставок. С таким подходом Lidl становится первым ритейлером, который во всех 31 стране присутствия внедряет методологию Всемирного фонда дикой природы (WWF), чтобы сделать более здоровый и экологичный выбор продуктов доступным каждому.