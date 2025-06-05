ФОТО: театралы собрались на постановку украинского режиссера Влада Троицкого "Король Убю и другие монстры"

Пьесу Жарри для дебюта на латвийской сцене Троицкий выбрал потому, что считает ее материалом, подходящим для создания спектакля-манифеста. Он подчеркивает, что искусство — это не только развлечение, но и важная форма сопротивления, предлагающая инструменты для распознавания манипуляций и понимания их механизмов.