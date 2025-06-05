Зрители собираются на постановку Владислава Троицкого в Национальном театре
На сцене Латвийского Национального театра состоялась премьера спектакля украинского режиссера Владислава Троицкого «Король Убю и другие монстры».
ФОТО: театралы собрались на постановку украинского режиссера Влада Троицкого "Король Убю и другие монстры"
На сцене Латвийского национального театра состоялась премьера спектакля украинского режиссера Владислава Троицкого «Король Убю и другие монстры».
Во время войны Влад Троицкий нашел убежище во Франции, где продолжает свою режиссерскую деятельность, создавая спектакли в эстетике черного юмора. Для дебюта на сцене Латвийского Национального театра он выбрал пьесу Альфреда Жарри «Король Убю», дополнив ее как текстами молодого латвийского драматурга Элзы Марты Ружи, так и своими собственными, вплетя также мотивы латышского фольклора.
В театре отмечают, что постановка — это протест против власти глупости, абсурдное шоу о подчинении глупости, а также манифест с музыкальной направленностью, в котором ищется универсальная театральность.
Влад Троицкий — украинский режиссер и продюсер, создатель первого в Украине независимого театра DAH, а также постфолк-группы DakhaBrakha и фрик-кабаре Dakh Daughters.
Пьесу Жарри для дебюта на латвийской сцене Троицкий выбрал потому, что считает ее материалом, подходящим для создания спектакля-манифеста. Он подчеркивает, что искусство — это не только развлечение, но и важная форма сопротивления, предлагающая инструменты для распознавания манипуляций и понимания их механизмов.
«Художники и деятели культуры в гражданском обществе призваны создавать работы, которые раскрывают и объясняют манипулятивные практики, процессы дезинформации и их влияние на сообщество. Мы создаем спектакли, которые помогают зрителям понять проблему и развить способность ее распознавать», — говорит режиссер.
В театре подчеркивают, что пьеса Жарри «Король Убю» считается одним из важнейших произведений современного театрального искусства и часто называется предшественницей театра абсурда. Даже в XXI веке она по-прежнему ставится на крупнейших сценах мира.