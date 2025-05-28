85% жителей Латвии ежемесячно сталкиваются с непредвиденными расходами - кто тратит больше всех?

Упоминаемая сумма внеплановых трат — от 51 до 100 евро — чаще всего фигурирует в четырех возрастных категориях. Так, ее отметили 20% молодежи от 18 до 29 лет, 23% респондентов в возрасте 30–39 лет, 20% — в возрасте 40–49 лет и 27% — в группе 50–59 лет. Между тем, среди респондентов старшего возраста (60–74 года) 24% сообщили, что тщательно планируют свои финансы, чтобы избежать незапланированных расходов. «Для большинства людей внеплановые траты — это не мелочи, а суммы, способные серьезно повлиять на семейный бюджет, особенно если нет накоплений и "финансовой подушки" безопасности», — комментирует Тoмс Вaндaнс, руководитель IPF Digital Latvia.