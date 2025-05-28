85% жителей Латвии ежемесячно сталкиваются с непредвиденными расходами - кто тратит больше всех?
Финансовая грамотность — один из важнейших навыков, необходимых для управления повседневными расходами, однако опрос, проведенный поставщиком финансовых услуг IPF Digital Latvia, показывает: 85% жителей Латвии каждый месяц сталкиваются с непредвиденными расходами.
Согласно данным опроса, проведенного IPF Digital Latvia, каждый пятый респондент (21%) ежемесячно тратит от 51 до 100 евро на непредвиденные расходы, а каждый десятый (10%) — от 101 до 150 евро. Незапланированные ежемесячные расходы в пределах 11–30 евро указали 6% опрошенных, а сумму в 31–50 евро отметили 13%. Случаи, когда неожиданные траты не превышают 10 евро, крайне редки — такую сумму указали лишь 2% участников опроса.
С непредвиденными тратами в размере 151–200 евро ежемесячно сталкиваются 8% участников опроса, и еще столько же — 8% — заявляют, что их незапланированные расходы превышают 200 евро. Гендерные различия в ответах незначительны — различие составляет всего 1–2%. Однако суммы свыше 200 евро чаще указывают мужчины (9%) по сравнению с женщинами (6%).
Наибольшее количество неожиданных расходов свыше 200 евро фиксируется среди респондентов в возрасте от 18 до 49 лет (11%). В возрастной группе 50–59 лет эту сумму упомянули только 5%, а среди людей сеньоров в возрасте 60–74 лет — лишь 4%.
Упоминаемая сумма внеплановых трат — от 51 до 100 евро — чаще всего фигурирует в четырех возрастных категориях. Так, ее отметили 20% молодежи от 18 до 29 лет, 23% респондентов в возрасте 30–39 лет, 20% — в возрасте 40–49 лет и 27% — в группе 50–59 лет. Между тем, среди респондентов старшего возраста (60–74 года) 24% сообщили, что тщательно планируют свои финансы, чтобы избежать незапланированных расходов. «Для большинства людей внеплановые траты — это не мелочи, а суммы, способные серьезно повлиять на семейный бюджет, особенно если нет накоплений и "финансовой подушки" безопасности», — комментирует Тoмс Вaндaнс, руководитель IPF Digital Latvia.
Опрос также выявил еще одну тревожную тенденцию: почти пятая часть (18%) латвийцев не следит за своими финансовыми потоками. Среди них — 18% мужчин и 17% женщин, причем чаще всего (20%) это респонденты в возрасте от 50 до 59 лет.
Только 15% жителей страны ведут регулярный учет расходов и полностью избегают неожиданных платежей. Особенно редко этим занимаются молодые люди: лишь 8% в возрасте 18–29 лет системно отслеживают свои траты. Более внимательны к финансам респонденты в возрасте 30–59 лет (13%), но самые дисциплинированные в этом плане — люди в возрасте 60–74 лет: каждый четвертый (24%) из них регулярно следит за своими расходами и избегает незапланированных трат.
Опрос по заказу IPF Digital в апреле 2025 года провела исследовательская компания Norstat, опросив более 1000 респондентов по всей Латвии.