ФОТО: в Риге прошел фестиваль электронной музыки Endorfin - новый формат отдыха без алкоголя

«Endorfin — это не просто фестиваль, а движение людей, выбирающих осознанность, свободу и здоровье, — рассказывает основатель сообщества Эдгар Козак. — Мы рады, что на фестивале такая вдохновляющая публика со всего мира. Наша цель — показать, как можно отдыхать и кайфовать на 100% без внешней стимуляции. Это — будущее, и оно уже наступило».