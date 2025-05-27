Фестиваль электронной музыки Endorfin (2025)
24 мая в Риге на площадке AB Dambis с успехом прошел первый масштабный и концептуально новый фестиваль электронной музыки Endorfin, ...
ФОТО: в Риге прошел фестиваль электронной музыки Endorfin - новый формат отдыха без алкоголя
В прошедшую субботу, 24 мая, в Риге на площадке AB Dambis с успехом прошел первый масштабный и концептуально новый фестиваль электронной музыки Endorfin, собравший яркую международную публику и доказавший - танцевать и наслаждаться музыкой можно и нужно с ясным умом и без стимуляторов.
Отличительной чертой Endorfin стало полное отсутствие алкоголя и других изменяющих сознание веществ. Это смелое заявление поддержали сотни участников, включая известных артистов, диджеев, художников, продюсеров и поклонников электронной сцены.
«Endorfin — это не просто фестиваль, а движение людей, выбирающих осознанность, свободу и здоровье, — рассказывает основатель сообщества Эдгар Козак. — Мы рады, что на фестивале такая вдохновляющая публика со всего мира. Наша цель — показать, как можно отдыхать и кайфовать на 100% без внешней стимуляции. Это — будущее, и оно уже наступило».
Хедлайнером фестиваля стал британский диджей Jody Wisternoff — резидент культового лейбла Anjunadeep, участник дуэта Way Out West и автор множества треков, возглавлявших международные чарты. Его сет на Endorfin стал кульминацией вечера и был встречен с восторгом.
На сцене также выступили звезды электронной сцены: Bombossa Brothers (Эстония) — этно-мелодичный афро-хаус с мировым размахом; DJ KOZAK — латвийский продюсер и вдохновитель Endorfin, представивший глубокий сет в стиле прогрессив-хаус; DJ Volkova — артистка с атмосферными сетами и миллионами просмотров на YouTube.
Фестиваль прошел с 17:00 до 23:00 в формате, подходящем для всей семьи. На территории работала детская зона, а фуд-корнеры предлагали широкий выбор безалкогольных коктейлей и полезных закусок.
Вдохновленный эстетикой Burning Man, Endorfin стал не просто музыкальным событием, а целой культурной манифестацией, где стиль, визуальная эстетика и атмосфера соответствовали философии внутренней свободы и чистого восприятия.
Организаторы уже готовят новые мероприятия и приглашают всех, кто выбирает осознанность, вдохновение и свободу — присоединиться к комьюнити Endorfin.