Из истории "Евровидения": почему певица из Бельгии навсегда останется самой молодой победительницей конкурса
"Евровидение" — это не только музыкальный конкурс, но и источник множества удивительных историй. Одна из таких связана с победой Сандры Ким в 1986 году. Бельгийская певица принесла своей стране единственную победу на конкурсе с песней "J’aime La Vie", но ее триумф сопровождался скандалом.
На момент участия в "Евровидении" Сандре Ким было всего 13 лет, хотя в официальных данных указывался возраст 15 лет. Это вызвало возмущение у представителей Швейцарии, которые пытались добиться дисквалификации певицы, но их протест был отклонен.
В результате Сандра стала самой молодой победительницей в истории конкурса — рекорд, который уже невозможно побить из-за новых правил, запрещающих участие исполнителей младше 16 лет. Теперь никто не сможет повторить ее достижение, что по сути делает ее рекорд вечным.
После победы Сандра Ким продолжила музыкальную карьеру. Она записала несколько альбомов и даже исполнила заглавную песню для французского анимационного сериала "Il était une fois... la vie". В 2020 году она вновь привлекла внимание публики, выиграв первый сезон бельгийской версии шоу "The Masked Singe".