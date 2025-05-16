"Points of Freedom" - новая выставка в CUT ART, посвященная свободе как процессу
CUT ART с гордостью представляет выставку "Points of Freedom", которая объединяет работы двух ярких латвийских художниц - Анны Эгле и Юлии Шиловой.
После успешного показа на одной из крупнейших арт-ярмарок Латинской Америки - ZONAMACO 2025 в Мехико, где CUT ART представил обеих художниц, галерея возвращается в Ригу с глубоко концептуальным и визуально многослойным проектом.
"Points of Freedom" - это исследование свободы не как фиксированной идеи, а как движения, процесса и внутреннего сдвига. Работы Анны Эгле и Юлии Шиловой раскрывают это понятие через разные художественные языки - от скульптуры и инсталляции до живописи и повторяющихся визуальных образов.
Скульптор Анна Эгле обращается к латвийским культурным кодам и природным архетипам, создавая материальные образы памяти, адаптации и хрупкости. В ее произведениях отражены символы, вдохновленные латышскими дайнами и понятием trejdeviņi - числом, глубоко укорененным в народной поэзии и мифологии.
Художница Юлия Шилова исследует свободу через акт повторения. В серии Semantic Satiation она сознательно дублирует фрагменты женского тела, доводя образ до состояния смысловой потери. Эта стратегия поднимает вопросы о восприятии, телесности и внутреннем освобождении от привычных визуальных структур.
"Эта выставка - не ответ на вопрос "что такое свобода", а приглашение войти в процесс ее переосмысления, - комментирует команда CUT ART. - Это выставка о том, как можно думать, чувствовать и создавать вне заданных форматов".
Открытие выставки состоится 30 мая 2025 года с 15:00 до 18:00 в пространстве CUT ART, расположенном в проекте HOFT по адресу: Strēlnieku iela 5, Rīga, LV-1010. "Points of Freedom" будет проходить до 11 июля 2025 года. В обычные дни посещение галереи возможно по предварительной записи - через сайт CUT ART или через официальные страницы галереи в социальных сетях.