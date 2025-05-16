"Points of Freedom" - новая выставка в CUT ART, посвященная свободе как процессу

Открытие выставки состоится 30 мая 2025 года с 15:00 до 18:00 в пространстве CUT ART, расположенном в проекте HOFT по адресу: Strēlnieku iela 5, Rīga, LV-1010. "Points of Freedom" будет проходить до 11 июля 2025 года. В обычные дни посещение галереи возможно по предварительной записи - через сайт CUT ART или через официальные страницы галереи в социальных сетях.