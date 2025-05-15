От рецептов до рефератов: неожиданные способы применения ИИ в Латвии
Исследование привычек и поведения латвийцев показало, что 53% используют искусственный интеллект (ИИ) в повседневной жизни. Каждый шестой (65%) уверен, что уже через 10 лет ИИ будет использоваться для решения большинства рутинных задач, а каждый пятый (19%) хотел бы создать своего ИИ-клона. В каких же делах латвийцы используют ИИ чаще всего и чем это чревато?
В основном жители Латвии пользуются искусственным интеллектом как поисковиком – этот вариант ответа выбрал каждый третий (31%). «Конечно, самые активные пользователи – это молодые взрослые от 18 до 39 лет, - рассказывает автор исследования Дарья Нечепуренко, основатель международной языковой школы Daria Pure language school. - Однако прослеживается четкий тренд – чем старше пользователь, тем менее активно он использует ИИ».
Например, так выглядят самые популярные ответы о применении ИИ в повседневной жизни 20- и 30-летних пользователей в Латвии:
По мнению опытного педагога Дарьи Нечепуренко, то, что ИИ заменил поисковые системы, а также активно используется каждым пятым учеником для выполнения домашних заданий и написания рефератов, может быть опасным трендом. «Все — яд и все — лекарство, как говорил классик. Вопрос в дозировке и методе применения. Если ученик умело пользуется искусственным интеллектом для быстрого поиска качественной информации и исследований, для углубленной интерпретации данных и ускоренного выполнения машинальных задач – прекрасно. Но если, включая ИИ, мы выключаем мозг и позволяем ему делать домашние задания и исследования вместо нас – это беда. Из таких учеников не вырастут высококлассные специалисты и думающие люди».
Если не задействовать критическое мышление, а оно само по себе требует развития, особенно среди детей и молодежи, так как это не врожденный навык, использование ИИ для поиска и анализа необходимой в учебе информации может привести, попросту говоря, к отупению. «Раньше нужно было приложить усилие, чтобы найти информацию для реферата, например. Ученики читали разные книги, статьи, аналитику, конспектировали то, что подходит по теме, отсеивали ненужную информацию. Тренировались искать достоверные источники и не доверять сомнительным. Найдя информацию, интерпретировали ее. Это все тренирует мышление, логику, «превращает нас из обезьяны в человека», - говорит Дарья. - Если этот этап отпадает и написание академических работ и выполнение домашних заданий сводится к тому, чтобы закинуть запрос в ChatGPT и скопировать полученный ответ, через некоторое время мы рискуем получить общество, которое не умеет размышлять, а значит очень легко поддается манипуляциям и пропаганде».
Преподаватель отмечает, что уже очень чувствуется, когда студенты используют ИИ для выполнения домашних заданий: «Бывают курьезные случаи: ответ копируют прямо из ChatGPT, и при этом действии текст отображается со звездочками. Сразу понятно, кто «учился» - студент или искусственный интеллект».
Дарья отмечает, что фанаты современных технологий часто думают, что ИИ или мобильное приложение позволит самостоятельно выучить иностранный язык – отчасти поэтому среди молодежи каждый десятый (9%) применяет ИИ в обучении иностранным языкам. Действительно, есть полезные помощники, например:
- ChatGPT – для проверки текста (но помните – важно писать текст самому и доверять ИИ только проверку)
- Quizlet – для запоминания новых слов, синонимов и фраз
- Kahoot – увлекательные викторины про правила грамматики, значения устойчивых выражений и запоминания «скучного» материала в игровой форме
- Drops by Kahoot – для запоминания новых слов в игровом формате. Есть также задания на аудирование
Эксперт отмечает, если добавить в учебную программу уроки и для учеников, и для учителей о том, как пользоваться ИИ, он может стать отличным помощником как в учебе, так и в совершенствовании всего учебного процесса. Однако на самом деле пока что учителя заменить невозможно, поскольку он делает то, что ИИ пока не может – выстраивает систему (а это самое главное!) – то есть что и в какой последовательности изучать», - поясняет Нечепуренко, добавляя, что ИИ на самом деле является помощником не столько ученика, сколько учителя.
В Силиконовой долине США уже разработаны аватары, обучающие людей. Примечательно, что в США иметь своего ИИ-клона хотел бы каждый второй, в Сингапуре – почти 70%, а в Саудовской Аравии и Вьетнаме – 8 из 10 респондентов. В Латвии же лишь - каждый пятый. «И скептики скажут – это доказательство тому, что ИИ совсем скоро заменит человека. Но суть в том, что для обучения и тренировки аватара тоже нужен человек, причем – высококлассный специалист в своей области. Я уверена, что уже в ближайшем будущем огромный спрос будет на учителей, которые эффективно используют ИИ в своей работе, чтобы создавать кастомные подходы к ученику (например, вовлекающие, интерактивные задания, заточенные под нужды конкретного ученика). ИИ не заменит учителя или любого специалиста как такового, но высококлассный специалист, который эффективно применяет ИИ в своей работе, «выдавит» с рынка тех, кто это делать не умеет».
Так, согласно опросу Daria Pure language school, среди латвийцев в возрасте от 18 до 39 лет 21% использует ИИ в своей профессиональной деятельности. Среди людей с высшим образованием такой ответ дало в несколько раз больше человек, чем среди тех, у кого основное, среднее или среднеспециальное образование (19% против 6%, 7% и 3% соответственно). Безусловно, один из нюансов – сфера деятельности. К примеру, среди руководителей 33% пользуется ИИ для решения рабочих задач, среди квалифицированных специалистов – 21%, а среди работников бюро – 18%.
Латвийцы отметили следующие нетипичные методы применения ИИ:
- Поиск рецептов для приготовления блюд из имеющихся продуктов (6%)
- Поиск отзывов о товарах и услугах (6%)
- Подбор развлечений согласно своим предпочтениям (5%)
- Поиск поставщика услуг (4%)
- Поиск развлечений для детей (1%)
При этом 47% жителей Латвии не используют ИИ в повседневной жизни – доля таковых резко возрастает в возрастных категориях от 40 лет: 50% среди тех, кому от 40 до 49 лет, 55% среди тех, кому 50-59 и 61% среди тех, кто старше 60.