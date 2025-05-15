От рецептов до рефератов: неожиданные способы применения ИИ в Латвии

В Силиконовой долине США уже разработаны аватары, обучающие людей. Примечательно, что в США иметь своего ИИ-клона хотел бы каждый второй, в Сингапуре – почти 70%, а в Саудовской Аравии и Вьетнаме – 8 из 10 респондентов. В Латвии же лишь - каждый пятый. «И скептики скажут – это доказательство тому, что ИИ совсем скоро заменит человека. Но суть в том, что для обучения и тренировки аватара тоже нужен человек, причем – высококлассный специалист в своей области. Я уверена, что уже в ближайшем будущем огромный спрос будет на учителей, которые эффективно используют ИИ в своей работе, чтобы создавать кастомные подходы к ученику (например, вовлекающие, интерактивные задания, заточенные под нужды конкретного ученика). ИИ не заменит учителя или любого специалиста как такового, но высококлассный специалист, который эффективно применяет ИИ в своей работе, «выдавит» с рынка тех, кто это делать не умеет».