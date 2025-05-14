Томми Кэш на большой сцене "Евровидения".
Арт
Вчера 09:18
Томми Кэш обеспечил Эстонии место в финале "Евровидения"
Эстония прошла в завершившемся в ночь на среду первом полуфинале музыкального конкурса «Евровидение» в Базеле (Швейцария) в финал с песней "Espresso macchiato" в исполнении Томми Кэша.
Всего в первом полуфинале соревновались 15 стран. Кроме Эстонии в финал прошли также Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Португалия и Украина. В финал не прошли Словения, Бельгия, Азербайджан, Хорватия и Кипр.
Второй полуфинал пройдет в четверг. Из него в финал также пройдут десять стран. Во втором полуфинале примут участие Австралия, Черногория, Ирландия, Латвия, Армения, Австрия, Греция, Литва, Мальта, Грузия, Дания, Чехия, Люксембург, Израиль, Сербия и Финляндия.
Еще до полуфиналов место в финале себе обеспечили крупные страны Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, а также прошлогодний победитель Швейцария. Финал пройдет в субботу.