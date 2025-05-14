Томми Кэш обеспечил Эстонии место в финале "Евровидения"
фото: AP/Scanpix
Томми Кэш на большой сцене "Евровидения".
Арт

Томми Кэш обеспечил Эстонии место в финале "Евровидения"

Отдел Lifestyle

LETA / BNS

Эстония прошла в завершившемся в ночь на среду первом полуфинале музыкального конкурса «Евровидение» в Базеле (Швейцария) в финал с песней "Espresso macchiato" в исполнении Томми Кэша.

Всего в первом полуфинале соревновались 15 стран. Кроме Эстонии в финал прошли также Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Португалия и Украина. В финал не прошли Словения, Бельгия, Азербайджан, Хорватия и Кипр.

Второй полуфинал пройдет в четверг. Из него в финал также пройдут десять стран. Во втором полуфинале примут участие Австралия, Черногория, Ирландия, Латвия, Армения, Австрия, Греция, Литва, Мальта, Грузия, Дания, Чехия, Люксембург, Израиль, Сербия и Финляндия.

Еще до полуфиналов место в финале себе обеспечили крупные страны Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, а также прошлогодний победитель Швейцария. Финал пройдет в субботу.

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