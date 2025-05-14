Томми Кэш обеспечил Эстонии место в финале "Евровидения"

Всего в первом полуфинале соревновались 15 стран. Кроме Эстонии в финал прошли также Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Португалия и Украина. В финал не прошли Словения, Бельгия, Азербайджан, Хорватия и Кипр.