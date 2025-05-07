Опрос: каждая вторая латвийская мама уделяет себе меньше одного часа в день
Жизнь становится все быстрее, а времени, которое можно посвятить себе вне работы и семейных обязанностей, остается все меньше - особенно у мам. Опрос жителей, проведенный торговым центром моды и стиля жизни Spice, раскрывает суровую правду - 50% мам могут ежедневно выделить себе (например, для отдыха, хобби и т. п.) меньше одного часа в день.
Почти каждая четвертая женщина (28%) считает, что латвийские мамы могут уделять себе меньше 30 минут в день, а каждая третья (32%) уверена, что это от получаса до часа в день. Согласитесь, за это время особо ничего не успеешь… Интересно, что мужчины настроены чуть более оптимистично и осторожны в своих суждениях. Так, только 13% опрошенных мужчин думают, что матери уделяют себе меньше 30 минут в день, и 26% мужчин считают, что мамы могут выделить на себя как минимум от получаса до часа в день. Ответ "трудно сказать" дали 30% мужчин, тем самым воздержавшись от оценки.
Данные опроса показывают существенные гендерные различия в восприятии того, сколько времени латвийские мамы могут уделить себе. Женщины, вероятно, опираясь на личный опыт, оценивают ситуацию более критично, чем мужчины. Однако, несмотря на разное восприятие, общие результаты указывают на то, что в обществе существует понимание о повседневной нагрузке мам. Именно поэтому особенно важны система семейной поддержки и участие отцов в повседневных делах.
С приближением Дня матери мы все чаще задумываемся, как порадовать маму в этот праздник. Хочется подготовить какой-то особенный сюрприз или милый подарок. Однако, возможно, самым ценным подарком в этот день будет возможность подарить маме время для себя - особенно тем, кто воспитывает маленьких детей. Время для себя или возможность вырваться из привычной обстановки может стать настоящим источником новых сил.
Семейный день в Spice 11 мая будет посвящен мамам. С 11:00 до 15:00 в большом атриуме малышей будут занимать полезными активностями: они смогут подготовить милые сюрпризы для мам и узнать много нового. А для мам это будет возможность просто быть - творить, наслаждаться и получить заслуженное внимание.
Опрос жителей был проведен исследовательской компанией Norstat по заказу торгового центра моды и стиля жизни Spice в апреле этого года. В опросе участвовали более чем 1000 жителей по всей Латвии.