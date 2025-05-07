Опрос: каждая вторая латвийская мама уделяет себе меньше одного часа в день

Почти каждая четвертая женщина (28%) считает, что латвийские мамы могут уделять себе меньше 30 минут в день, а каждая третья (32%) уверена, что это от получаса до часа в день. Согласитесь, за это время особо ничего не успеешь… Интересно, что мужчины настроены чуть более оптимистично и осторожны в своих суждениях. Так, только 13% опрошенных мужчин думают, что матери уделяют себе меньше 30 минут в день, и 26% мужчин считают, что мамы могут выделить на себя как минимум от получаса до часа в день. Ответ "трудно сказать" дали 30% мужчин, тем самым воздержавшись от оценки.