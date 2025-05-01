В Лондоне откроется крупная выставка Versace - будут представлены наряды принцессы Дианы и Кейт Мосс

Ретроспективная выставка откроется 16 июля в выставочном центре Arches London Bridge. По словам организаторов, она предложит посетителям "калейдоскопический взгляд на 90-е годы". Выставка охватывает 21 коллекцию с весны/лета 1988 года по осень/зиму 1997–1998 годов и включает в себя оригинальные эскизы, фотографии, видеоматериалы с подиумов и интервью. Особое внимание уделено связи Версаче с Лондоном и его влиянию на британскую поп-культуру.​