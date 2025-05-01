В Лондоне откроется крупная выставка Versace - будут представлены наряды принцессы Дианы и Кейт Мосс
Этим летом в Лондоне откроется масштабная выставка работ итальянского модельера Джанни Версаче. Как сообщили в среду организаторы мероприятия, на ней будет представлено более 450 экспонатов, включая наряды, которые носили принцесса Диана, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Джордж Майкл и Элтон Джон.
Многие экспонаты будут показаны широкой публике впервые.
Ретроспективная выставка откроется 16 июля в выставочном центре Arches London Bridge. По словам организаторов, она предложит посетителям "калейдоскопический взгляд на 90-е годы". Выставка охватывает 21 коллекцию с весны/лета 1988 года по осень/зиму 1997–1998 годов и включает в себя оригинальные эскизы, фотографии, видеоматериалы с подиумов и интервью. Особое внимание уделено связи Версаче с Лондоном и его влиянию на британскую поп-культуру.
Для получения дополнительной информации и регистрации на приоритетный доступ посетите официальный сайт выставки: gianniversacelondon.co.uk.
Джанни Версаче был одним из самых влиятельных модельеров своего поколения. После его смерти в 1997 году креативным директором модного дома стала его сестра Донателла Версаче. Месяц назад Донателла объявила, что покидает пост, и ее место занял Дарио Витале.