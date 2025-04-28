Индивидуальный подход и французское качество: в Риге открылся салон интерьеров Schmidt
Французский премиальный бренд Schmidt, специализирующийся на индивидуальном дизайне интерьеров для дома и рабочего пространства, официально открыл свой первый салон в Латвии.
Новый шоурум в Риге предлагает латвийским потребителям изысканный и качественный подход к созданию персонализированных интерьеров, представляя инновационные и долговечные решения для кухонь, жилых помещений и офисов.
Рижским салоном Schmidt управляют Кайри и Рагнар Пыллу — опытные партнеры, которые с 2007 года успешно развивают этот бренд в Эстонии. Теперь, дополнив сеть из трех магазинов в Эстонии, они привнесли свой опыт и страсть к индивидуальному дизайну в Латвию.
"Мы рады представить Schmidt в Латвии и предложить владельцам домов и компаниям в Риге новый способ создания уникальных, функциональных и элегантных интерьеров," — рассказывают Кайри и Рагнар Пыллу.
Schmidt приглашает владельцев домов и предпринимателей Латвии открыть для себя уникальный подход к дизайну интерьеров в новом салоне в Риге на ул. Сколас 38-22. Будь то ремонт кухни, перепланировка офиса или создание индивидуальной гардеробной, Schmidt предлагает решения, которые помогут воплотить любую задумку.