Индивидуальный подход и французское качество: в Риге открылся салон интерьеров Schmidt

Рижским салоном Schmidt управляют Кайри и Рагнар Пыллу — опытные партнеры, которые с 2007 года успешно развивают этот бренд в Эстонии. Теперь, дополнив сеть из трех магазинов в Эстонии, они привнесли свой опыт и страсть к индивидуальному дизайну в Латвию.