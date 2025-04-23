"Мама - экстремистка, а дочери - гораздо элегантнее". Дети Гундеги Скудрини предпочитают женственный стиль

Девочки с двухлетнего возраста сами выбирают, что надеть: "Я никогда не ограничивала своих детей. Мне самой важно, чтобы меня не ограничивали, свобода для меня очень ценна. И я это уважение к свободе перенесла и на детей — пусть сами делают свой выбор. Иногда я могу рассказать, к чему это приведет, но окончательное решение все равно за ними".