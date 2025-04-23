"Мама - экстремистка, а дочери - гораздо элегантнее". Дети Гундеги Скудрини предпочитают женственный стиль
Среди гостей Недели моды в Риге особенно выделялись организатор мероприятий Гундега Скудриня и ее дочери Герда Ясмина и Грета Эмилия.
Дочери Гундеги Скудрини выбирают женственность и элегантность, а мама всегда отличается оригинальными нарядами. "Мама больше экстремистка — ей нравится все модное и яркое, а дочки гораздо элегантнее. Когда намечается выход — выставка, опера или театр — они с удовольствием наряжаются. Это уважение к событию. Особенно если идешь на культурное мероприятие — обувь и платье должны быть уместными, в джинсах и кедах туда не пойдешь", — говорит Гундега, добавляя, что давно уже не ходит с дочерьми по магазинам.
Девочки с двухлетнего возраста сами выбирают, что надеть: "Я никогда не ограничивала своих детей. Мне самой важно, чтобы меня не ограничивали, свобода для меня очень ценна. И я это уважение к свободе перенесла и на детей — пусть сами делают свой выбор. Иногда я могу рассказать, к чему это приведет, но окончательное решение все равно за ними".