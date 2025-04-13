Давно пора! Скоро на премии "Оскар" появится новая номинация
Совет управляющих Академии кинематографических искусств и наук объявил об учреждении новой номинации на премию "Оскар" за достижения в области постановки трюков.
Как сообщается в официальном анонсе, произойдет это начиная с 100-й премии "Оскар" за фильмы, вышедшие на экраны в 2027 году. “С первых дней существования кинематографа постановка трюков была неотъемлемой частью кинопроизводства, - заявили генеральный директор Киноакадемии Билл Крамер и ее президент Джанет Янг. - Мы гордимся тем, что отдаем должное новаторской работе этих технических и творческих работников, и приветствуем их целеустремленность и самоотдачу в достижении этого знаменательного события”.
Правила отбора номинантов и голосования за первую номинацию в данной категории будут объявлены в 2027 году вместе с полными правилами вручения 100-й премии Американской Киноакадемии.
Регламент вручения премии будут определены Советом управляющих Академии и исполнительным руководством позднее. Более 100 профессионалов в области постановки и исполнения трюков являются членами производственного и технологического подразделения Киноакадемии.
Отметим, что за всю историю "Оскара" золотые статуэтки получили только три известных каскадера: Якима Канутт, Хэл Нидхэм и Джеки Чан. Свои награды актеры взяли «за выдающиеся заслуги в кинематографе», так как отдельной номинации для представителей этой профессии никогда не было.