Давно пора! Скоро на премии "Оскар" появится новая номинация

Как сообщается в официальном анонсе, произойдет это начиная с 100-й премии "Оскар" за фильмы, вышедшие на экраны в 2027 году. “С первых дней существования кинематографа постановка трюков была неотъемлемой частью кинопроизводства, - заявили генеральный директор Киноакадемии Билл Крамер и ее президент Джанет Янг. - Мы гордимся тем, что отдаем должное новаторской работе этих технических и творческих работников, и приветствуем их целеустремленность и самоотдачу в достижении этого знаменательного события”.