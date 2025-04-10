"Люди, похоже, считают, что весь город - это музей": жители красивейших мест мира устали от туристов, которые заходят к ним домой

Жители прибрежных городков в Норвегии сообщают, что пассажиры круизных лайнеров часто заходят прямо в их частные сады. Один человек рассказал, как сам однажды оказался в подобной ситуации на Бали: «В свое первое утро на Бали я гулял и увидел открытую калитку во двор, где женщины раскладывали маленькие подношения. Я подумал, что это, возможно, храм, встал у входа, посмотрел на них, спросил, открыт ли он. Женщины рассмеялись и объяснили, что это их дом. Я извинился и восхитился, насколько он красив. Они гордились им и рассказали мне немного о балийских домах — что они устроены как маленькие семейные комплексы». Несмотря на досадную ошибку, один человек отметил, что это не стало бы проблемой, если бы туристы проявляли уважение.