"Люди, похоже, считают, что весь город - это музей": жители красивейших мест мира устали от туристов, которые заходят к ним домой
Будь то потрясающая архитектура, живописное побережье или исторические достопримечательности — многие из красивейших городов мира популярны не просто так.
Города, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, часто становятся одними из самых посещаемых туристами. Однако это может создавать серьезные проблемы для местных жителей из-за давления массового туризма, пишет Express.co.uk.
Один из пользователей Reddit под ником J_J_R написал: «Я живу в городе, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и люди, похоже, считают, что весь город — это музей. Они прижимаются лицами к нашим окнам, чтобы заглянуть внутрь, или просто открывают калитку и заходят прямо во двор. Однажды на меня накричал человек, который зашел в дом в туалет, и был возмущен тем, что у нас нет таблички "Закрыто"».
Жители прибрежных городков в Норвегии сообщают, что пассажиры круизных лайнеров часто заходят прямо в их частные сады. Один человек рассказал, как сам однажды оказался в подобной ситуации на Бали: «В свое первое утро на Бали я гулял и увидел открытую калитку во двор, где женщины раскладывали маленькие подношения. Я подумал, что это, возможно, храм, встал у входа, посмотрел на них, спросил, открыт ли он. Женщины рассмеялись и объяснили, что это их дом. Я извинился и восхитился, насколько он красив. Они гордились им и рассказали мне немного о балийских домах — что они устроены как маленькие семейные комплексы». Несмотря на досадную ошибку, один человек отметил, что это не стало бы проблемой, если бы туристы проявляли уважение.
Если вы посещаете туристический город, разумным решением может стать участие в экскурсии с гидом — это поможет не пропустить самые важные достопримечательности. Эксперты по путешествиям также советуют планировать поездки в популярные места в «бархатный сезон» — до или после лета, чтобы избежать больших скоплений людей.