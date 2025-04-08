Кто с годами только хорошеет? Три знака зодиака, которые стареют как вино

Козероги рождаются с душой, будто знающей все на свете. В молодости они могут казаться чересчур серьёзными, даже суровыми. Но с годами их внутреннее величие становится источником притяжения. Они раскрываются, обретают мягкость, учатся смеяться над собой — и тогда их строгость превращается в харизму. Фигура часто остается подтянутой, взгляд — глубоким, осанка — королевской. Козероги стареют красиво и достойно, вызывая уважение и восхищение.