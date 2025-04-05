Премьера постановки "Веди свой плуг по костям мертвецов" в театре Dailes (04.04.2025)
На сцене театра Dailes состоялась премьера постановки "Веди свой плуг по костям мертвецов", созданной голландским режиссером Олой Мафалани.
ФОТО: ценители культуры в театре Dailes наслаждаются премьерой "экотриллера" с Чулпан Хаматовой в главной роли
4 апреля на сцене театра Dailes состоялась премьера постановки "Веди свой плуг по костям мертвецов", созданной голландским режиссером Олой Мафалани. Спектакль поставлен по роману польской писательницы и лауреата Нобелевской премии Ольги Токарчук, который также удостоен Международной Букеровской премии.
Издатели описывают роман Ольги Токарчук как "провокационный, мрачно ироничный экотриллер, исследующий неудобные грани между разумом и вымыслом, традициями и истиной в современном мире, а также между свободной волей человека и судьбой".
В центре повествования — Янина, увлеченная изучением природы и астрологией. Когда в пугающих обстоятельствах начинают погибать жители деревни, никто не воспринимает всерьез объяснения Янины, уверенной, что смерти — это месть природы. В итоге ей не остается ничего другого, кроме как начать собственное расследование.
Главную роль в спектакле исполняет актриса Чулпан Хаматова. Также в постановке заняты Артурс Скрастиньш, Юрис Барткевич, Мартиньш Мейерс, Артурс Крузкопс, Лаурис Субатниекс, Имантс Страдс, Андрис Булис, Гиртс Кестерис, Каспарс Думбурс, Катрине Грига, Индра Брике, Кристине Неварауска, а также Лидия Пупуре и Ольга Дреге.
В постановке участвует солистка Беате Звиедре, а также студентки бакалаврской программы "Искусство современного танца" Латвийской академии культуры: Леонилла Упениеце, Луизе Тумшевица, Елизавета Трункова, Патрисия Штейнбрика, Марта Элизабете Килевица, Эгия Райта, Санта Грибусте и Ниола Осе.