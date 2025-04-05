ФОТО: ценители культуры в театре Dailes наслаждаются премьерой "экотриллера" с Чулпан Хаматовой в главной роли

В центре повествования — Янина, увлеченная изучением природы и астрологией. Когда в пугающих обстоятельствах начинают погибать жители деревни, никто не воспринимает всерьез объяснения Янины, уверенной, что смерти — это месть природы. В итоге ей не остается ничего другого, кроме как начать собственное расследование.