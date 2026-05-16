В субботу в квартале Berga Bazars пройдет 17-й Фестиваль устриц
Сегодня в Риге откроют около 13 тысяч устриц, устроят чемпионат по скоростному открыванию и необычные соревнования для гостей.

Сегодня в Berga Bazars с 12:00 до 21:00 пройдет 17-й Рижский фестиваль устриц. Гости мероприятия смогут попробовать 12 различных видов устриц из Франции и Ирландии, а также блюда, приготовленные на гриле.

Также во время мероприятия состоится чемпионат Латвии по открыванию устриц, в котором 15 мастеров по открыванию устриц вскроют около 13 000 устриц. Победитель получит возможность представлять Латвию на фестивале «Galway International Oyster & Seafood», который раз в год проходит в Ирландии.

В 2024 году победитель чемпионата Латвии Ренарс Пурмалис, открыв 30 устриц за две минуты и пять секунд, занял первое место в Голуэе, Ирландия.

Посетители фестиваля смогут наблюдать за чемпионатом, а также принять участие в любительских соревнованиях. Кроме того, традицией стали силовые соревнования для поклонников устриц, когда участники соревнуются между собой, кто дольше удержит мешки с устричными раковинами.

Одновременно состоятся соревнования для пар, где один участник открывает устрицы, а другой их ест.

Также предусмотрены активности в детской творческой мастерской, в том числе раскрашивание створок устриц, аквагрим и другие развлечения.

