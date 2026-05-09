В Риге пройдет фестиваль дорогого и любимого в Европе специфического лакомства
16 мая рижане и гости города приглашаются посетить 17-й Рижский Устричный фестиваль. Это одно из крупнейших мероприятий такого рода в Европе, во время которого 15 мастеров откроют около 13 тысяч устриц.
Рижский Устричный фестиваль — одно из немногих гастрономических мероприятий в Балтии, собирающее профессионалов мирового уровня в области устриц. В рамках фестиваля пройдет чемпионат Латвии по открыванию устриц, победитель которого получит возможность представлять Латвию на престижном фестивале Galway International Oyster & Seafood Festival, ежегодно проходящем в Ирландии. В 2024 году победитель чемпионата Латвии Ренар Пурмалис, открыв 30 устриц за две минуты и пять секунд, занял первое место в Голуэе, завоевав титул лучшего устричного мастера мира.
«Масштаб Рижского фестиваля устриц удивляет представителей стран — “устричных держав”, им непонятно, как нам здесь удается организовать нечто подобное. Моя победа в Голуэе вызвала большой интерес к Рижскому фестивалю именно среди профессионалов устричной отрасли. Благодаря этому среди гостей и мастеров фестиваля — лучшие специалисты своего дела из разных стран Европы», — рассказывает Пурмалис, который также является одним из организаторов Рижского фестиваля.
У гостей фестиваля будет возможность не только наблюдать за соревнованием мастеров мирового уровня по открыванию устриц, но и попробовать свои силы в любительских состязаниях. Уже традицией стали силовые соревнования для поклонников устриц — участники будут соревноваться, кто дольше удержит мешки с устричными раковинами. Также пройдут соревнования для пар, где один открывает, а другой ест устрицы.
Гости смогут попробовать и сравнить вкусовые нюансы 12 различных видов устриц из Франции и Ирландии.