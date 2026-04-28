Сегодня 16:05
На месте легендарного завода грампластинок "Мелодия" в Риге откроется новый магазин
16 мая в Риге состоится открытие нового помещения магазина виниловых пластинок и аудиотехники Vinila ēra по адресу ул. Калнциема, 40, где раньше располагался Рижский завод грампластинок "Мелодия".
Открытие пройдет в формате музыкального события на протяжении всего дня: специальные цены на виниловые пластинки, акции и сюрпризы дополнят атмосферу, в которой музыка выйдет на первый план. За настроение в течение всего дня отвечают DJ-сеты и выступления артистов соединяющие разные эпохи и жанры.
Особое внимание - выступлениям:
- Сергей Смирнов из группы Echoes Of The Orion откроет концертную программу. Молодой артист уже зарекомендовал себя своей яркой манерой выступлений и характерным эмоциональным вокалом.
- Дарья Чеботарева - молодая певица, чьи выступления всегда наполнены искренностью и энергией. Дарья стала известной благодаря клипам на YouTube-канале The Rigans Band - это каверы на песню "Я так соскучился" группы "Порнофильмы" (11 миллионов просмотров) и на песню "Апрель" Виктора Цоя (10 миллионов).
- Кристап Ванадзиньш - один из ведущих латвийских джазовых пианистов, выпускающий свою музыку, в том числе и на виниле. Его творчество сочетает в себе импровизацию, глубину и современное звучание. По случаю выхода нового альбома "Piano is my temple" артист представит новую программу.
- Дуэт "KoMA" - яркий проект виртуозных музыкантов Андрея Мельникова (гитара) и Константина Щавелева (бас-гитара, вокал), объединяющий мастерство, драйв и неповторимую энергетику.
- Рашид Султанов - исполнитель как своих песен, так и известных песен композиторов прошлого века. Артист с узнаваемым стилем и харизмой, который привносит в свои выступления особое настроение.
Новое пространство Vinila ēra - это не просто магазин, а место встречи для всех, кто ценит музыку в её живом, аналоговом звучании. Здесь можно будет не только найти редкие и любимые пластинки, но и провести время среди единомышленников, открыть для себя новых артистов и заново влюбиться в звук винила.