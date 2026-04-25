В Риге покажут фильм, который расскажет о преступлениях оккупационного режима РФ против украинской культуры
29 апреля в 17.00 в Центре культуры "Канепе" (ул. Сколас, 15, Рига) будет показан украинский документальный фильм «Концлагерь ИЗОЛЯЦИЯ» (Концтабір ІЗОЛЯЦІЯ), привлекающий внимание к целенаправленному разрушительному воздействию России на культурное наследие Украины. После показа состоится дискуссия с Солвитой Кресе, Дависом Каньепе, Иевой Раудсепой и Вирой Процких.
Фильм снят в 2023 году и рассказывает о культурной платформе IZOLYATSIA. Помещения центра в Донецке были захвачены представителями российской оккупационной администрации 9 июня 2014 года. Незаконные вооруженные формирования разграбили и уничтожили оборудование, коллекцию и произведения искусства IZOLYATSIA. На месте, где ранее работали и создавали выставки всемирно известные художники, были оборудованы тюремные камеры, и культурное пространство превратилось в крупнейший в Европе центр пыток, где уже более 10 лет содержатся украинские военные и гражданские лица.
В связи с ожидаемым участием России в Венецианской художественной биеннале в этом году стране-агрессору предоставляется возможность вернуться в международную художественную среду, тем самым нормализуя ее действия. Показ фильма ИЗОЛЯЦИЯ в Риге организован с целью распространения информации о преступлениях России. Создатели фильма подчеркивают: история IZOLYATSIA — это не метафора происходящего с современными культурными учреждениями, оказавшимися под российской оккупацией — уничтожена свобода самовыражения и стерта человеческая идентичность.
Посещение показа и дискуссии — бесплатное. Дискуссия пройдет на английском языке. Фильм на украинском языке с английскими субтитрами.