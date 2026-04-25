В Риге покажут фильм, который расскажет о преступлениях оккупационного режима РФ против украинской культуры

Фильм снят в 2023 году и рассказывает о культурной платформе IZOLYATSIA. Помещения центра в Донецке были захвачены представителями российской оккупационной администрации 9 июня 2014 года. Незаконные вооруженные формирования разграбили и уничтожили оборудование, коллекцию и произведения искусства IZOLYATSIA. На месте, где ранее работали и создавали выставки всемирно известные художники, были оборудованы тюремные камеры, и культурное пространство превратилось в крупнейший в Европе центр пыток, где уже более 10 лет содержатся украинские военные и гражданские лица.