Мотосезон в Риге открывают сегодня: где ждать пробки, объезды и изменения в транспорте
Сегодня в Риге проходит традиционное открытие мотосезона, которое в этом году впервые организовано у торгового центра Akropole Rīga. Обычно байкеры собирались у торгового центра Mols, однако сейчас он закрыт на реконструкцию.
Мероприятие начинается в 10:00 - на парковке торгового центра собираются мотоциклисты со всей Латвии.
В помещениях центра сегодня можно посетить выставку мотоциклов, а в 13:00 запланирован концерт группы Dzelzs Vilks. Одновременно с праздником публике представляют проект «Легенды латвийских мотоклубов», в котором собрана история мотокультуры Латвии, ее ключевых личностей и клубов, а также созданы уникальные маршруты путешествий и фотоматериалы.
В 14:00 начнется традиционный заезд открытия сезона по улицам Риги.
Открытие мотосезона в этом году организует Латвийская ассоциация мотоклубов в сотрудничестве с торгово-развлекательным центром Akropole Rīga.
В компании Rīgas satiksme предупредили, что во время мотопробега будут изменения в движении общественного транспорта. С 14:00 примерно до 15:00 изменения затронут отдельные маршруты.
Маршрут мотопробега пройдет от торгового центра Akropole Rīga по улице Латгалес, далее по Южному мосту, улице Зиепниеккална, улице Мукусалас, улице Кугю, улице Триядибас, Ранькя дамбис и улице Даугавгривас до аэродрома Спилве.
Во время мероприятия временно изменятся маршруты автобусов №10, 23 и 26, а также троллейбусов №4, 19 и 27 — их направят по объездным путям. На отдельных участках будут закрыты остановки, а посадка и высадка пассажиров будет организована на ближайших возможных остановках.
Также во время мотопробега возможны кратковременные задержки движения других трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутов в районах улицы Латгалес, Южного моста и улицы Даугавгривас, поскольку Государственная полиция будет временно перекрывать движение транспорта на отдельных участках.