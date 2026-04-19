Из Саласпилса в Скайсткалне: в Латвии начнется ежегодное большое паломничество
Фото: LETA
Паломничество к Богоматери Скайсткалне в этом году посвятят молитве о мире.
Афиша Латвии

Из Саласпилса в Скайсткалне: в Латвии начнется ежегодное большое паломничество

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

30 апреля после богослужения в Саласпилсской католической церкви начнется ежегодное паломничество к святыне Богоматери Скайсткалне — Королевы семей. В пеший путь отправятся паломники со всей Латвии, свидетельствует опубликованная информация Латвийской Римско-католической церкви.

В этом году особое молитвенное намерение паломничества — молитва о мире во всем мире.

Ночевки для паломников запланированы в спортивном центре Балдоне, спортивном центре Вецумниеки и в школе Saknes un spārni в Барбеле.

В воскресенье, 4 мая, в 12.00 в святыне Скайсткалне богослужение — святую мессу — возглавит епископ-эмерит Елгавской Римско-католической епархии Эдвард Павловскис.

Скайсткалнская церковь является вторым по величине местом почитания Девы Марии в Латвии.

Темы

ЗемгалеБалдонеНовости регионовБауский крайСкайсткалне

