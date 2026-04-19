Паломничество к Богоматери Скайсткалне в этом году посвятят молитве о мире.
Сегодня 16:31
Из Саласпилса в Скайсткалне: в Латвии начнется ежегодное большое паломничество
30 апреля после богослужения в Саласпилсской католической церкви начнется ежегодное паломничество к святыне Богоматери Скайсткалне — Королевы семей. В пеший путь отправятся паломники со всей Латвии, свидетельствует опубликованная информация Латвийской Римско-католической церкви.
В этом году особое молитвенное намерение паломничества — молитва о мире во всем мире.
Ночевки для паломников запланированы в спортивном центре Балдоне, спортивном центре Вецумниеки и в школе Saknes un spārni в Барбеле.
В воскресенье, 4 мая, в 12.00 в святыне Скайсткалне богослужение — святую мессу — возглавит епископ-эмерит Елгавской Римско-католической епархии Эдвард Павловскис.
Скайсткалнская церковь является вторым по величине местом почитания Девы Марии в Латвии.