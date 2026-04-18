Иллюстративное фото.
Афиша Латвии
Сегодня 08:45
60 мастеров в одном месте: сегодня в Верманском парке ярмарка, которую нельзя пропустить
Более 60 мастеров, дизайнеров и фермеров соберутся в центре Риги — ярмарка «April! April!» превратит Верманский сад в место, где можно не только купить уникальные вещи, но и познакомиться с их создателями.
Сегодня в Риге, в Верманском саду, второй день подряд пройдет весенняя ярмарка «April! April!», которая в одном месте соберет более 60 местных ремесленников, дизайнеров и домашних производителей со всех регионов Латвии, сообщили организаторы мероприятия — SIA «Craft Market».
Посетители ярмарки смогут приобрести дизайнерскую одежду, аксессуары, предметы интерьера и свечи, текстильные изделия, игрушки, изделия из дерева и керамику.
Также будет возможность приобрести деликатесы от домашних производителей, продукты пчеловодства, свежевыпеченный хлеб, деревенские продукты и напитки от небольших виноделен.
Ярмарка будет работать с 10:00 до 18:00.