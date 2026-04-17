В Вентспилсе готовят майское событие, мимо которого дачникам будет трудно пройти
Весенняя ярмарка в Вентспилсе соберет продавцов рассады, цветов и местных продуктов.
В начале мая в Вентспилсе пройдет весенняя ярмарка, где можно будет купить рассаду, цветы, саженцы, продукцию местных производителей и товары ремесленников. Для посетителей также подготовили дегустации, презентации и детскую мастерскую.

В субботу, 2 мая, с 8:00 до 14:00 на Вентспилсском рынке пройдет весенняя ярмарка. Посетители смогут купить все необходимое к началу дачного сезона, а также принять участие в разных мероприятиях.

На ярмарке будут продавать пионы, гортензии, лилии, анютины глазки, примулы, плодовые деревья, а также рассаду томатов. Свою продукцию представит и хозяйство Billijs Zernevics. На ярмарке можно будет купить товары местных производителей и ремесленников. Во время ярмарки запланированы дегустации и презентации продукции.

С 9:00 — детская мастерская «Школа зеленых пальчиков».

Для самых маленьких посетителей пройдет мастерская по рассаде, которую организует крестьянское хозяйство Mazābeļnieki. Она будет проходить у стенда хозяйства под навесом.

