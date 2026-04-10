В конце мая Антоненко и Наумова выступят среди цветущих рододендронов в Бабите
В конце мая Бабите превратится в цветущий концертный парк: среди рододендронов выступят звезды латвийской сцены, включая Александра Антоненко и Марию Наумову, создавая атмосферу летнего музыкального фестиваля.
С 26 мая по 29 мая в Рододендроновом парке Бабите пройдут традиционные Праздники цветения рододендронов, на которых выступят Александр Антоненко, Анце Краузе, Мария Наумова и Иго, сообщили агентству LETA организаторы мероприятия.
26 мая в 20:00 на концерте открытия «Есть один вечер в нежном мае» выступит латвийский тенор Александр Антоненко, чей голос звучал и звучит на крупнейших оперных сценах Берлина, Лондона, Осло, Милана, Парижа, Граца и других городов. В этот вечер вместе с концертмейстером Лайлой Холбергой он представит концертную программу — сольные песни латвийских композиторов и Рихарда Штрауса, а также арии из опер итальянских композиторов.
27 мая в 20:00 с концертной программой выступят Анце Краузе и пианист Роман Вендиньш.
28 мая в 20:00 певица Мария Наумова вместе с музыкантами Роландом Белевичем, Егором Ковайковым и Норбертом Скрауцисом пригласит слушателей на особый концерт «Летняя ночь». Прозвучит музыка Раймонда Паулса, Валдиса Атала и Ника Матвеева, а также произведения Себастьена Жиньо на стихи Яниса Петерса, Мары Залите, Карлиса Вердиньша и Марта Пуятса. В летней атмосфере прозвучат также песни на французском и испанском языках.
29 мая в 20:00 в завершение Праздников цветения рододендронов выступят Иго и гитарист Айварс Херманис.