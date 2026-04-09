В Ригу возвращается одно из самых громких бойцовских шоу
Промоутерское объединение BAZARA 0 начинает подготовку к своему самому амбициозному на сегодняшний день событию в мире боевых видов спорта - "BAZARA 0 Fight Club IV", которое состоится 12 сентября 2026 года в Риге. Старт продажи билетов запланирован уже на 13 апреля.
В этот раз зрителей ожидают особенно интенсивные поединки на голых кулаках, которые станут одним из центральных элементов вечера. В программе шоу будут как уже знакомые бойцы с предыдущих мероприятий "BAZARA 0 Fight Club", так и новые, ранее не представленные международные и местные звезды боевых видов спорта.
Полный кард боёв пока не раскрывается - организаторы обещают объявлять информацию постепенно, сохраняя интригу вплоть до самого события.
"С каждым мероприятием мы поднимаем планку - на этот раз зрителей ждёт ещё более интенсивное и непредсказуемое шоу", - отмечает команда BAZARA 0.
Своим четвёртым выпуском BAZARA 0 продолжает укреплять позиции как одного из самых динамично развивающихся брендов в сфере боевых видов спорта в регионе, с чёткой целью - переполненная арена, громкие поединки и всё более высокий уровень продакшена.
Дальнейшие анонсы, включая информацию об участниках и другие новости, будут публиковаться на slotsfighter.com и в Instagram-профиле BAZARA 0.