В Цесисе выступит один из самых заметных современных европейских композиторов
В пятницу, 17 апреля, в 19:30 в концертном зале «Цесис» пройдет особенный концерт в рамках уникальной серии Ambiente skatuve. На сцену, которая на этот раз будет размещена в центре большого зала, выйдет всемирно признанный итальянский композитор, пианист и мультиинструменталист Федерико Альбанезе.
Федерико Альбанезе — один из самых ярких современных исполнителей инструментальной музыки, чье творчество объединяет современную классику, эмбиентную электронику и эстетику поп-музыки. Его кинематографичные произведения отличаются медитативным, воздушным звучанием и способны увлечь слушателей в эмоциональное и глубоко личное путешествие.
На концерте в Цесисе артист выступит с сольной программой, создавая многослойный звуковой мир, в котором переплетаются фортепиано, тембры струнных инструментов, тонкая перкуссия и особенно важная тишина между нотами. В программу включены такие произведения, как A Story Yet To Be Told и The Prince and the Emperor.
Концерт проходит в рамках тура в поддержку нового альбома артиста Blackbirds and the Sun of October. Этот альбом выпущен на престижном лейбле Mercury KX и продолжает характерный для Федерико музыкальный почерк, дополняя его более насыщенными электронными текстурами и повествовательным, близким к кинематографу звучанием.
Помимо концертной деятельности, Федерико Альбанезе также писал музыку для кино, телевидения, балета и модных проектов, подтверждая свою многогранность и способность работать в самых разных художественных сферах.
Серия концертов AMBIENTE SKATUVE в концертном зале «Цесис» отличается особой, интимной атмосферой: сцена располагается в центре зала, позволяя слушателям увидеть артиста вблизи и создавая почти магическое ощущение присутствия.