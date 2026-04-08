Одна из самых известных латвийских скрипачек выступит в Риге с музыкой Бетховена
В пятницу, 10 апреля, в 19.00 в Рижском Доме конгрессов на концерт, посвященный творчеству Людвига ван Бетховена, приглашает Латвийский Национальный симфонический оркестр (LNSO) и солистка — яркая латвийская скрипачка, руководитель исполнения Винета Сарейка. В программу вошли два романса Бетховена для скрипки с оркестром, сложный шедевр Grosse Fuge и светлая Восьмая симфония фа мажор.
Винета Сарейка — латвийская скрипачка, сделавшая заметную международную карьеру. В 2009 году она стала лауреатом Международного конкурса скрипачей имени королевы Елизаветы и неоднократно получала премию ECHO Klassik. Наряду с концертной деятельностью Сарейка является профессором камерной музыки в Берлинском университете искусств и входит в жюри значимых конкурсов скрипичного и камерного искусства. Она — первая скрипка престижного квартета Artemis. Также она стала первой женщиной-скрипачкой, занявшей пост концертмейстера Берлинского филармонического оркестра в 2023–2025 годах. В прошлом году Винета Сарейка была резидентной артисткой LNSO.
На концерте 10 апреля «LNSO и Винета Сарейка. Людвиг ван Бетховен» прозвучат одни из самых светлых произведений немецкого композитора: два романса для скрипки с оркестром, которые Бетховен написал на рубеже XVIII и XIX веков. Драматический поворот программе придаст Grosse Fuge, созданная в 1825 году как финал 13-го струнного квартета — одно из самых смелых и мощных произведений Бетховена. Позже она была опубликована как самостоятельное сочинение.
Завершит концерт интерпретация одной из самых жизнерадостных симфоний Бетховена — Восьмой. С легкостью и шармом эта симфония в определенной степени приближается к музыкальному языку его старшего современника Йозефа Гайдна, одновременно двигаясь вперед в сторону музыкальных новаций.