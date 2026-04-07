В Риге и Юрмале состоится открытая встреча с психологом Михаилом Лабковским
11 апреля в зале гостиницы Hotel Jūrmala SPA и 13 апреля в зале Рижского Еврейского общества с открытыми лекциями выступит популярный психолог и писатель Михаил Лабковский.
В Юрмале тема встречи будет «Как быть счастливым в сложном мире: о внутреннем равновесии и выборе», а в Риге - «Любовь без страданий: как выстраивать границы и научиться говорить нет», сообщает портал balticevents.info.
В рамках мероприятия будут рассмотрены актуальные для общества темы: тревожность, межличностные отношения, финансовые вопросы, самореализация, эмоциональное выгорание, а также страх не прожить свою жизнь полноценно.
Формат встречи предполагает прямой и открытый диалог с аудиторией. Участники смогут задать индивидуальные вопросы и получить на них оперативные ответы.
Цель мероприятия — способствовать лучшему пониманию психологических процессов и предоставить практические ориентиры для повышения качества повседневной жизни. Билеты доступны в кассе Biļešu Paradīze.