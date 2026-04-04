В Межотне этой весной вновь прозвучит джаз и музыка Раймонда Паулса
В Малом дворце Межотне 17 мая вновь прозвучит джаз: новый концертный сезон здесь откроют программой с музыкой Раймонда Паулса, участием Паулы Сайи, Эдуарда Редико и квартета Мариса Бриежкалнса.
17 мая в 17.00 слушателей приглашают на концертную программу «Квартет Мариса Бриежкалнса ft. Паула Сайя и Эдуард Редико». По традиции концерт организован в сотрудничестве с легендарным барабанщиком и художественным руководителем фестиваля Rīgas Ritmi Марисом Бриежкалнсом.
В программе прозвучит новейшая инструментальная работа маэстро Раймонда Паулса «Мое приключение…». Молодая джазовая певица Паула Сайя исполнит еще не звучавшие ранее песни Раймонда Паулса, а будущий музыкальный актер, певец и лауреат «Большой музыкальной награды 2025» в номинации «Молодой артист года» Эдуард Редико представит известные жемчужины латвийской музыки.
В этот день во дворце также выступит квартет Мариса Бриежкалнса: Виктор Ритовс на клавишных, Раймонд Мацатс на клавишных и гармонике, а также представительница нового поколения джазовых музыкантов Беате Мейране, владеющая как контрабасом, так и электрической бас-гитарой. Также в концерте будет использован звуковой дизайн Ивара Озолса.
Марис Бриежкалнс записал партии ударных более чем для 60 музыкальных альбомов, выступал и проводил мастер-классы во многих странах, в том числе в Великобритании, Франции и Германии. Он возглавляет фонд «Центр современной музыки», является художественным руководителем фестиваля Rīgas Ritmi, руководителем отдела звукозаписи Латвийского радио, а также на протяжении многих лет был художественным руководителем биг-бэнда Латвийского радио.