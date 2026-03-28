В Валмиерском крае подготовили большую пасхальную программу: жителей ждут игры, концерты и "заячьи" забеги
В Валмиерском крае подготовили большую программу к Пасхе. Основные праздничные мероприятия пройдут 5 и 6 апреля в Валмиере и других населенных пунктах края.
В Валмиере 6 апреля с 11:00 до 15:00 в центре города состоится праздник «По следам зайца» с катанием яиц, играми, мастер-классами, аквагримом, музыкой и забегом «Заячий бег» для детей. 5 апреля в Валмиерском центре культуры пройдет концерт народного танца.
Праздничные мероприятия с играми, качелями, катанием яиц, концертами и мастер-классами также пройдут в Берзайне, Бренгули, Буртниеки, Дикли, Эвеле, Коцены, Матиши, Мазсалаце, Мурмуйже, Наукшены, Рамате, Ренцены, Руйиене, Сели, Трикате, Вайдаве и Вецате.
Кроме того, с 20 марта по 26 апреля в разных усадьбах Валмиерского края проходит ориентировочная игра «Поймай зайца в усадьбе». Участникам нужно искать QR-коды, выполнять задания и узнавать истории местных усадеб. Трое победителей получат призы.