В Вентспилсе пройдет пасхальная ярмарка с угощениями и веселыми развлечениями
В субботу, 4 апреля, с 8:00 до 15:00 на Вентспилсском рынке пройдет пасхальная ярмарка, где в одном месте можно будет приобрести праздничные угощения, продукцию местных производителей, саженцы и изделия ремесленников, а также принять участие в праздничных активностях для семей с детьми.
На рынке будут представлены многие популярные торговцы рыбой, копченостями, хлебом, сыром, сладостями, медом и другими угощениями для пасхального стола. В нескольких торговых точках также пройдут дегустации продукции.
В этом году на ярмарке будет и несколько новинок. Впервые в Вентспилсском рынке примет участие питомник Āres stādaudzētava, который предложит не только плодовые деревья, но и декоративные сакуры. Среди ремесленных товаров будут льняные полотенца, рабочая одежда и одежда для охотников и рыболовов собственного производства Арты Ивановой, плетеные изделия и корзины, а также соевые свечи. В свою очередь, на стенде Mazābeļnieki посетители смогут увидеть кроликов, что особенно порадует детей.
С 10:00 до 11:00 семьи с детьми приглашают принять участие в специальной пасхальной активности — «Остановки заячьей зарядки». На территории рынка будут организованы тематические остановки — Медовая, Рыбная, Хлебная, Овощная и Цветочная, где вместе с пасхальными зайцами можно будет размяться, выполнить задания и получить призы.
Детей заранее приглашают принять участие в выставке рисунков «Зайцы делают зарядку», принеся свои рисунки в павильон рынка. Во время пасхальной ярмарки будут награждены авторы лучших работ.