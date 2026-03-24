Оригиналы Ротко в Даугавпилсе: открывается уникальная выставка
В Даугавпилсе откроется новая постоянная экспозиция Марка Ротко с работами из семейной коллекции. Выставка охватит все этапы творчества художника и будет доступна посетителям несколько лет.
Через месяц, 24 апреля, Музей Ротко откроет новую постоянную экспозицию «Марк Ротко. Из семейной коллекции». Включающая работы из частных коллекций Кристофера Ротко и Кейт Ротко Призель, экспозиция будет доступна до апреля 2029 года, продолжая позиционировать музей Ротко как единственное культурное место в Восточной Европе, где постоянно можно увидеть оригинальные работы художника.
В музее поясняют, что новая выставка охватывает все этапы творчества Ротко — от ранних фигуративных работ, созданных под влиянием сюрреализма, до многогранных экспериментов и «классических» композиций в стиле цветового поля позднего периода.
«Как и предыдущие, эта лаконичная, но насыщенная подборка показывает изменения в мышлении художника и постепенный переход от формы к цвету, от изображения к эмоции и присутствию», — отмечают в музее.
Продолжая модель сотрудничества, разработанную еще до основания музея, экспозиция создана в тесном взаимодействии с детьми художника. С момента открытия музея посетители имели возможность увидеть 24 образца живописного наследия Ротко. «Возможность экспонировать эти работы в родном для Ротко Даугавпилсе — исключительная привилегия», — подчеркивает директор музея Марис Чачка.
Он отмечает, что щедрая поддержка Кейт Ротко Призель и Кристофера Ротко является решающей для способности музея продолжать рассказывать историю Ротко зрителям в Латвии и за рубежом.
Марк Ротко родился в 1903 году в Даугавпилсе, где провел первое десятилетие своей жизни, прежде чем вместе с семьей переехал в США. Хотя расцвет его карьеры и международное признание пришлись на США, Даугавпилс остается важной точкой отсчета в его биографии, поскольку именно здесь начался его жизненный путь, подчеркивают в музее.