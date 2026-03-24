Оригиналы Ротко в Даугавпилсе: открывается уникальная выставка

Марк Ротко родился в 1903 году в Даугавпилсе, где провел первое десятилетие своей жизни, прежде чем вместе с семьей переехал в США. Хотя расцвет его карьеры и международное признание пришлись на США, Даугавпилс остается важной точкой отсчета в его биографии, поскольку именно здесь начался его жизненный путь, подчеркивают в музее.