Легенда детской сцены Латвии Dzeguzīte отмечает 55-летие: кто выступит на концерте
Легендарный детский ансамбль Dzeguzīte ("Кукушечка") в субботу, 21 марта, отмечает 55-летие большим концертом с участием звезд латвийской сцены.
Сегодня в 17:00 в культурном центре Ulbrokas pērle состоится концерт, посвященный 55-летию детского вокального ансамбля Dzeguzīte. На концерте прозвучат такие песни, как "Anniņa vanniņā", "Lietus un saule", "Lācis", "Piena ceļš", "Aiz horizonta" и "Tango pelikāno", созданные маэстро Раймондом Паулсом в сотрудничестве с поэтом Гунтарсом Рачсом. Также прозвучат песни Мартиньша Фрейманиса, Ивара Вигнера и других композиторов.
В мероприятии примут участие бывшие участники ансамбля, группы Putnu balle, Паула Сайя, Илона Багеле, Рачс, Иво Грисниньш-Грислис, Рихардс Леперс, Эдвардс Страздиньш, Янис Калниньш, аккордеонистка Инита Аболиня, народный танцевальный коллектив Dzintariņš, танцевальная группа Rīdze, Karkadē, Melody, вокальный ансамбль Karameles, вокальная студия Varavīksne и детская эстрадная студия Kukuragi.
Режиссеры и ведущие мероприятия — Дита Луриня и Мартиньш Эглиенс. Также выступит сопровождающая группа музыкантов под руководством Яниса Милтиньша.