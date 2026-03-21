Легенда детской сцены Латвии Dzeguzīte отмечает 55-летие: кто выступит на концерте

Сегодня в 17:00 в культурном центре Ulbrokas pērle состоится концерт, посвященный 55-летию детского вокального ансамбля Dzeguzīte. На концерте прозвучат такие песни, как "Anniņa vanniņā", "Lietus un saule", "Lācis", "Piena ceļš", "Aiz horizonta" и "Tango pelikāno", созданные маэстро Раймондом Паулсом в сотрудничестве с поэтом Гунтарсом Рачсом. Также прозвучат песни Мартиньша Фрейманиса, Ивара Вигнера и других композиторов.