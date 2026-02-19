Группа, покорившая Queen и Андреа Бочелли: итальянский гитарный квартет 40 Fingers выступит в Риге
Четыре гитары, мировые хиты и аранжировки, которые набирают десятки миллионов просмотров: 27 марта в Риге на сцене арены Xiaomi с большим концертом выступит итальянский гитарный квартет 40 Fingers.
Группа 40 Fingers состоит из четырех талантливых итальянских музыкантов: Маттео Бренчи, Эмануэле Графитти, Энрико Мария Миланези и Андреа Виттори. Музыканты переиграли мировые рок- и поп-хиты, а также произведения к фильмам и сериалам, снимая и выкладывая всё в интернет. На сегодняшний день группа собрала более 100 миллионов просмотров на YouTube, сообщает портал balticevents.info.
Новые интерпретации и ремиксы квартета 40 Fingers были хорошо приняты не только публикой, но и коллегами-музыкантами. Музыканты легендарной британской рок-группы Queen были настолько впечатлены версией классического хита "Bohemian Rhapsody" в исполнении 40 Fingers, что выложили ее на официальном сайте Queen.
Феноменальный успех гитаристов 40 Fingers не остался незамеченным самыми известными звездами итальянской и мировой музыки. Работать с ними выразили желание всемирно известный оперный солист Андреа Бочелли, американская певица Тори Келли и бывший музыкант британской группы The Police Энди Саммерс, с которым 40 Fingers исполнили классический хит "Bring On The Night".
Все гитаристы квартета 40 Fingers обладают богатым музыкальным опытом и разносторонним музыкальным прошлым. Четыре музыканта вместе исследуют новые звуковые вселенные, предлагая широкий репертуар, варьирующийся от рок- и поп-интерпретаций для четырех гитар до собственных оригинальных композиций. Общая страсть музыкантов к миру кино и телесериалов, а также их партитурам побудила квартет попробовать свои силы в создании оригинальных аранжировок известных кинотем, включая композиции композитора Джона Уильямса для фильмов Джорджа Лукаса "Звездные войны" и "Последний из могикан".
40 Fingers выступят в Риге в рамках своего международного концертного тура. На сцене арены Xiaomi музыканты исполнят свои лучшие работы. Билеты на концерт доступны во всех кассах Biļešu Serviss.