Группа, покорившая Queen и Андреа Бочелли: итальянский гитарный квартет 40 Fingers выступит в Риге

Все гитаристы квартета 40 Fingers обладают богатым музыкальным опытом и разносторонним музыкальным прошлым. Четыре музыканта вместе исследуют новые звуковые вселенные, предлагая широкий репертуар, варьирующийся от рок- и поп-интерпретаций для четырех гитар до собственных оригинальных композиций. Общая страсть музыкантов к миру кино и телесериалов, а также их партитурам побудила квартет попробовать свои силы в создании оригинальных аранжировок известных кинотем, включая композиции композитора Джона Уильямса для фильмов Джорджа Лукаса "Звездные войны" и "Последний из могикан".