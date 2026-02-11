Британский рок-музыкант Пит Доэрти приедет в Ригу

Доэрти играл в группах The Libertines и Babyshambles и построил карьеру сольного исполнителя. Вышедший в прошлом году пятый сольный альбом "Felt Better Alive" получил широкое признание критиков и занял седьмое место в британском чарте альбомов, став самой высоко оцененной его сольной работой.