В Риге выступит итальянский гитарный виртуоз Лука Стриканьоли, который играет на пяти гитарах одновременно

Лука родился в Варезе на севере Италии. С 10 лет начал брать уроки. Впоследствии его всё больше стали привлекать нетрадиционные техники игры на гитаре, он много экспериментировал с инструментом, пробовал его в сочетании с другими. Лука быстро достиг успехов, его заметили. Он побеждал в различных шоу, демонстрирующих молодые таланты, а в 22 года стал одним из первых молодых итальянских гитаристов, на которого обратил внимание известный американский гитарный лейбл CandyRat Records.