В Латвии предложили необычную альтернативу ресторану на 14 февраля - ночная прогулка в Лигатне

«Приглашаем в этом году отметить праздник любви иначе — заменив свечи в ресторане светом фонариков в лесной тиши. Специально к этому вечеру тропы, освещенные свечами, и игра света подсвеченных объектов создадут уникальную атмосферу, позволяя не только насладиться тишиной и спокойствием леса, но и встретить тех обитателей природных троп Лигатне, которые активизируются с наступлением сумерек. В темное время суток лес становится таинственным, и каждая встреча с животными в такой обстановке будет необычным и запоминающимся событием», — говорит руководитель природных троп Лигатне Илмарс Радзиньш.