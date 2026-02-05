В Латвии предложили необычную альтернативу ресторану на 14 февраля - ночная прогулка в Лигатне
В субботу, 14 февраля, в День всех влюбленных, природные тропы Лигатне Управления охраны природы приглашают пары, семьи и компании друзей на познавательные вечерние походы при свете фонариков «Встреть зверей в темноте», предлагая возможность провести День Валентина в необычной атмосфере — наблюдая ночную жизнь обитателей природных троп Лигатне.
Под руководством гидов запланированы четыре похода продолжительностью полтора часа и протяженностью около 3,5 км — в 17.30, 18.00, 18.30 и 19.00. В каждом походе смогут участвовать до 30 человек. Количество мест ограничено, билеты доступны на сайте bilesuparadize.lv.
После похода участники смогут согреться на танцах в валентиновском настроении вместе с фольклористкой Айгой Аузиней, а за дополнительную плату можно будет купить суп и горячие напитки.
Маршрут пройдет по освещенным, благоустроенным тропам, поэтому он подойдет детям, которые уже ходят самостоятельно, однако из-за рельефа не будет доступен для детских колясок. Участникам рекомендуют одеваться тепло и удобно, выбирая одежду и обувь по погоде. Для собственной безопасности и чтобы в темноте увидеть как можно больше лесных обитателей, каждому участнику рекомендуется взять с собой фонарик.
«Приглашаем в этом году отметить праздник любви иначе — заменив свечи в ресторане светом фонариков в лесной тиши. Специально к этому вечеру тропы, освещенные свечами, и игра света подсвеченных объектов создадут уникальную атмосферу, позволяя не только насладиться тишиной и спокойствием леса, но и встретить тех обитателей природных троп Лигатне, которые активизируются с наступлением сумерек. В темное время суток лес становится таинственным, и каждая встреча с животными в такой обстановке будет необычным и запоминающимся событием», — говорит руководитель природных троп Лигатне Илмарс Радзиньш.
Управление напоминает, что многие лесные обитатели, например совы или рыси, именно в сумерках становятся более активными, поэтому это мероприятие — редкая возможность наблюдать естественное поведение животных в часы, когда обычно природные тропы Лигатне закрыты для посетителей.
Актуальную информацию о новостях природных троп Лигатне, времени работы и животных, которые здесь обитают, можно найти на сайте ligatnesdabastakas.lv, а также в профилях Facebook и Instagram.
Природные тропы Лигатне в Гауйском национальном парке были созданы в 1975 году на территории, богатой лесистыми оврагами, чтобы знакомить посетителей с видами диких животных, обитающих в Латвии, природным разнообразием и необходимостью охраны природы. Для этого на природных тропах Лигатне регулярно проходят образовательные мероприятия, дающие всем желающим возможность глубже узнать биологию, образ жизни, поведение и роль в природе обитателей троп.