В Риге на один день появится снежный парк. Вход бесплатный!

В рамках мероприятия пройдут соревнования по сноуборду и фристайлу, которые соберут как спортсменов, так и зрителей. В выступлениях участников будут оцениваться сложность трюков, техника и стиль, что обеспечит динамичное и визуально захватывающее зрелище. В течение дня посетителей ждут не только соревнования, но и выступления диджеев, зона Street food, а также вечерняя вечеринка у магазина Backdoor Market.