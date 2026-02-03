В Риге на один день появится снежный парк. Вход бесплатный!
В субботу, 7 февраля, во дворе творческого квартала Veldze (Рига, ул. Матиса, 8) на один день будет создан городской снежный парк.
Во время мероприятия Backdoor Market Snow Day территория превратится в место встречи любителей зимнего спорта и урбанистической культуры с впечатляющей снежной конструкцией в самом центре города.
В рамках мероприятия пройдут соревнования по сноуборду и фристайлу, которые соберут как спортсменов, так и зрителей. В выступлениях участников будут оцениваться сложность трюков, техника и стиль, что обеспечит динамичное и визуально захватывающее зрелище. В течение дня посетителей ждут не только соревнования, но и выступления диджеев, зона Street food, а также вечерняя вечеринка у магазина Backdoor Market.
Программа мероприятия:
- 12:00 – Открытие парка / разминка
- 18:00–20:00 – Snow Jam (Cash for Tricks & Best Trick)
- 20:30 – Награждение
- С 20:30 – Afterparty
В течение дня будут доступны:
- Малый парк для посетителей (12:00–20:00)
- ZARS Tattoo Flash (14:00–20:00)
- Горячие напитки и Street food
- Музыка и DJ-сеты на протяжении всего дня
Мероприятие проводится при финансовой поддержке программы софинансирования Рижского самоуправления «Поддержка коммерсантов в организации публичных мероприятий». Вход бесплатный.