В Пиньки пройдет крупнейшая ярмарка детских книг на английском языке
7 февраля с 10:00 до 15:00 в международной школе King’s College School, Latvia, в сотрудничестве с книготорговцем Moonwood Books, состоится книжная ярмарка. На ней будет представлен самый широкий в Латвии ассортимент литературы на английском языке для детей и молодежи.
На ярмарке в King’s College School, Latvia можно будет приобрести сотни популярных во всем мире книг для школьников всех возрастов — от дошкольников до учеников старших классов и даже взрослых. В предложении будет представлено многообразие востребованной литературы: от интерактивных книг для самых маленьких до графических романов, молодежной романтики, научной фантастики и научно-популярных изданий.
Адель Стэнфорд, директор King’s College School, Latvia: «За годы работы мы заметили, что в Латвии ограничен доступ к литературе на английском языке, которую можно было бы пролистать перед покупкой. Поэтому несколько лет назад вместе с Moonwood Books мы организовали первую ярмарку, которая теперь стала неотъемлемой традицией нашей книжной недели. Ежегодно мероприятие посещают сотни людей — ученики, родители, партнеры школы и местные жители. В последние годы мы видим, что круг посетителей расширяется, и искренне рады растущему интересу к качественным книгам на английском языке».
Информация для посетителей:
- Когда: суббота, 7 февраля.
- Время: 10:00 – 15:00.
- Где: помещения King’s College School, Latvia (Пиньки, ул. Турайдас, 1).