В Пиньки пройдет крупнейшая ярмарка детских книг на английском языке

Адель Стэнфорд, директор King’s College School, Latvia: «За годы работы мы заметили, что в Латвии ограничен доступ к литературе на английском языке, которую можно было бы пролистать перед покупкой. Поэтому несколько лет назад вместе с Moonwood Books мы организовали первую ярмарку, которая теперь стала неотъемлемой традицией нашей книжной недели. Ежегодно мероприятие посещают сотни людей — ученики, родители, партнеры школы и местные жители. В последние годы мы видим, что круг посетителей расширяется, и искренне рады растущему интересу к качественным книгам на английском языке».